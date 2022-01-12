歐盟譴責北韓發射飛彈 繼續嚴格執行制裁

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）歐洲聯盟今天譴責北韓發射彈道飛彈，呼籲北韓遵守聯合國決議，避免採取任何破壞外交和對話環境的行動，在北韓遵守決議之前，歐盟將繼續嚴格執行對北韓的制裁。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）今天上午表示，北韓於日本海（韓國稱東海）上發射一枚推測為彈道飛彈的飛行物體；北韓本月5日也曾發射飛行物體，平壤當局聲稱為極音速飛彈，但南韓國內分析結果仍有歧異。

歐盟對外事務部（EEAS）今晚發布聲明，譴責北韓近日2度發射飛彈，強調此舉威脅國際和平與安全，並呼籲北韓遵守聯合國決議，避免採取任何破壞外交和對話環境的行動。

EEAS敦促北韓以建設性行動回應美國提出的對話呼籲，並採取行動實現無核化。在北韓採取建設性行動之前，歐盟將繼續嚴格執行制裁，同時鼓勵國際社會也這樣做。

歐盟在2017年對北韓採取進一步限制措施，包括禁止與北韓貿易煤炭鐵礦，及禁止會員國提供贈款予北韓，以及新財政援助和優惠貸款的承諾等。（編輯：陳政一）1110112