北韓密集試射飛彈不尋常 是否與中國有關分析一次看

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（中央社首爾17日綜合外電報導）北韓今天再發射2枚飛彈，是2週來第4度飛彈試射，密集度和時機不尋常。專家指出，平壤或許是想向國內展現不會因面臨經濟困境而荒廢國防及屈服美國壓力，也可能和中國有關。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天一早從首都平壤附近的順安機場（Sunan Airfield）向東發射2枚疑似短程彈道飛彈。日本方面也證實這起試射。

英國廣播公司（BBC）報導，北韓14日證實，從火車發射了幾枚短程彈道飛彈。平壤數天前也進行2次飛彈試射，並宣稱發射的是較難偵測到的極音速飛彈。

●為何挑此時試射飛彈？

北韓會試射飛彈，通常是搭配國內重要政治活動，或為了對美國和南韓聯合軍事演習表達不滿。因此這波試射的頻率以及在1月進行的時機，並不尋常。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家潘達（Ankit Panda）表示，北韓往往利用發射武器來拓展飛彈能力及保持戰備，最新這波飛彈試射似乎確認這點。

不過潘達也告訴BBC，北韓領導人金正恩這回還考量到國內因素。「在經濟困難時期，這些飛彈試射，讓他能向國人傳達出國防優先事項不會半途而廢的訊息。」

北韓為了阻擋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情入侵而鎖國，並因此切斷與主要經濟和政治盟邦中國間的貿易，造成北韓陷入糧食短缺和經濟疲弱困境。

金正恩最近坦言，北韓正面臨「巨大的生死存亡鬥爭」。他也承諾要增強北韓軍事能力，包括發展極音速飛彈。

美國希望北韓放棄核子武器，但自從總統拜登（Joe Biden）上任後，雙方相關談判停滯不前。拜登政府上週並首度對北韓實施制裁，以回應平壤本月稍早進行的飛彈試射。

南韓梨花女子大學北韓研究教授朴元坤（Park Won-Gon）指出，今天的試射可能是要針對美方制裁做出「較強烈反應」，以展現出「北韓不想在秀肌肉上輸給美國」。

●是否與中國有關？

北韓這次飛彈試射，距離2月4日北京冬季奧運開幕只有幾週，而這屆冬奧對於中國的聲望十分重要，具有高度政治敏感性。

北韓議題分析家歐卡洛爾（Chad O'Carroll）在推特（Twitter）寫道：「我猜想中國不會樂見，北韓在北京冬奧即將登場前在自家門口試射（飛彈）。若這種情況繼續發生，我們無法排除（平壤）可能為了某件事而對中國不滿。」

然而，卡內基國際和平基金會的潘達認為，北京或許不太開心見到北韓試射飛彈，但最後很可能仍會給予足夠包容，因為這些試射並不涉及核武或長程飛彈測試，而這些才是「中國的紅線」。

北韓專家李雷夫（Leif-Eric Easley）則告訴BBC，由於最近有報導傳出，北韓可能即將恢復和中國間的貿易，因此這次試射飛彈時機，「暗示北京與平壤挑釁行動的關係勝過共犯」。「中國在經濟上支持北韓，在軍事上也協同合作。」

他表示，鑒於兩國戰略關係，「北韓領導階層很可能是要趕在北京冬奧登場前，完成今年初的軍事演習和飛彈試射」。

李雷夫並指出，北韓這次試射時機，暗示它不希望在南韓總統大選前保持沉默，或是在中國越過邊界送來援助時，顯得要靠外援才能續命。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110117