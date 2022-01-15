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北韓再射彈
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北韓再射彈2/71

北韓試射鐵路機動飛彈 金正恩未視察

2022/1/15 09:33（1/15 10:12 更新）
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（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓昨天在射擊演習中試射鐵路機動飛彈。這是北韓本月第3度測試武器，領導人金正恩未親自視察。北韓動作頻頻，引發美國推動新一波制裁。

南韓合同參謀本部表示，偵測到北韓昨天從西北部的平安北道（North Pyongan Province）朝東方發射飛行物體，推斷是兩枚短程彈道飛彈。

北韓中央通信社（KCNA）報導，射擊演習是在「檢查和判斷鐵路機動飛彈團對行動程序的熟練度」。北韓去年9月首度測試鐵路機動飛彈團作業，意在反擊任何潛在威脅力量。

路透社報導，這是北韓自元旦以來第3度發射彈道飛彈，測試武器步伐異常快速。官媒指稱前兩次在5日和11日試射「極音速飛彈」，這種高速的飛彈能在發射後機動飛行。

北韓昨天演習前才剛透過官媒刊登聲明，抨擊美國尋求聯合國對北韓近來一連串試射行動祭出新制裁，指控美方此舉形同挑釁，並警告美方勿輕舉妄動，否則北韓將強烈回應。

北韓中央通信社報導，這場演習是在一接到北韓人民軍總參謀部命令就立即舉行，不過鐵路機動飛彈團仍以「兩枚戰術導向飛彈」準確擊中設在東岸的目標。

報導說，鐵路機動飛彈團「展現高機動性和命中率」，並商討如何「在全國適當部署鐵路機動飛彈操作系統」。

北韓為飛彈試射行動辯護，宣稱主權國家有權採取自衛措施，指控美國故意透過新制裁升高緊張局勢。

華府譴責平壤當局最新試射行動對北韓鄰國和國際社會構成威脅，並再度呼籲北韓重啟停滯的非核化談判。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110115

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