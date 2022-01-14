對北韓射彈表遺憾 青瓦台：無助穩定兩韓關係

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）北韓今天從平安北道內陸向東方發射推測為短距離彈道飛彈的飛行物，南韓總統府青瓦台稍早對此表達強烈遺憾，並強調連續試射飛彈並無助穩定朝鮮半島情勢，呼籲北韓回應對話。

北韓在5日、11日後，今年第3度試射飛彈，南韓青瓦台今天下午為此召開國家安保會議（NSC）常任委員緊急會議，由安保室長徐薰主持，進行約50分鐘，合同參謀總部在會中報告北韓相關狀況及軍方對應措施。

青瓦台在會後發布新聞稿轉述，NSC常任委員對北韓這次行動再次表達強烈遺憾，強調無論是現在或是任何一個同樣重要時期，連續發射飛彈的行為對穩定朝鮮半島情勢沒有任何幫助。

常任委員也呼籲北韓儘速回應對話，並表示南韓將就此持續與相關國家密切商討。除與美方合作分析這次飛彈試射的各項數據，南韓也將持續關注北韓動態。

值得注意的是，青瓦台這次聲明中也未使用「挑釁」字眼。韓聯社報導指出，青瓦台在去年9月15日北韓試射飛彈時稱為「挑釁行為」，但之後未再使用這個字眼，可能是為維護兩韓關係的一種積極表現。

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南韓總統文在寅15日至22日將出訪阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與埃及，今天雖未親自主持會議，但叮囑徐薰在這段時間代為關注北韓相關動態。

北韓這次飛彈試射被解讀為針對美國就北韓武器開發計畫的制裁行動而來，美國意圖藉由經濟制裁遏制北韓開發大規模殺傷性武器及彈道飛彈的計畫，但北韓以射彈表達不滿，雙方態度強硬，似乎讓情勢陷入惡性循環。（編輯：周永捷）1110114