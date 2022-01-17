北韓疫情來首開邊界 中國證實恢復中朝鐵路貿易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者翟思嘉台北17日電）中國外交部今天宣布重啟丹東至新義州鐵路口岸貨運，這是疫情爆發後，北韓時隔2年來首次正式開放與中國的陸上邊界，分析預期，北韓有可能會逐步開放邊界。

中國外交部發言人趙立堅17日在例行記者會上應詢表示，受疫情影響，中朝（北韓）鐵路貨運暫停了一段時間。經過雙方友好協商，丹東至新義州鐵路口岸貨運已經重啟。

他說，雙方將在確保防疫安全的基礎上做好這項工作，助力中朝正常貿易往來。

為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北韓2020年1月封鎖邊境並限制國內旅行，同年夏季全面封鎖與中國的陸路貿易。

昨天包括韓聯社、日本共同社皆報導，傳言北韓有一列貨運列車通過鴨綠江大橋，抵達中國丹東。媒體引述消息人士表示，列車將在今天載著大量「緊急物資」返回北韓。

中國丹東一名匿名大宗商品貿易商說：「「到週六（1月15日），這裡的整個進出口界都聽說了這件事（開放鐵路貨運），人們開始搶購車廂來搬運貨物。」

韓國政府消息人士表示，北韓與中國貿易正式重啟具有重要意義，預計北韓今後將逐步開放邊境。另一名政府消息人士稱，正在關注北韓今後是否接受美國產COVID-19疫苗。

北韓這個月已進行4次飛彈試射，引起區域緊張。中國外交部新聞發言人趙立堅16日對此表態稱，敦促各方著眼於朝鮮半島和平穩定大局。（編輯：張淑伶）1110117