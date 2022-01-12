陸推統戰歌稱台人盼團圓 陸委會：增加反感

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（中央社記者翟思嘉台北12日電）中國大陸官媒日前邀請台灣作詞人與歌手推出台語歌「我們同唱一首歌」，陸委會說，中共操作藝文創作為傳播政治意識形態的工具，只會增加反感，適得其反。

中國大陸官媒「台海之聲」和節目「看台海」製作推出台語歌「我們同唱一首歌」，邀台灣作詞人方文山作詞，蕭敬騰、歐陽娜娜等台灣歌手演唱。中國大陸國台辦今天說，這首歌充分展示台灣同胞思鄉盼團圓。

大陸委員會晚間對此表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中共長期透過強調兩岸歷史、文化淵源，刻意操作兩岸同屬「一中」的政治框架，使單純的藝文創作成為傳播其政治意識形態的工具，此等統戰歌曲不但無法獲得台灣民眾的認同，更會增加反感度，適得其反。

陸委會說，尊重藝文創作與表現自由、藝文創作表演者不應受到政治干預，是台灣社會向來捍衛的價值，希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，拒絕配合中共對台進行統戰宣傳，共同維護國家的主權與尊嚴。

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此外，對於國台辦再度以「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）會員方關稅與原產地規則優惠，吸引台灣企業到陸投資，陸委會指出，近年大陸投資環境面臨很多挑戰，除了美中經貿戰、科技戰，以及中國大陸推行反壟斷、數據安全法、「共同富裕」等經濟社會風險，此外，又增加所謂「台獨清單」等政治風險強制措施，對於在陸投資經營台商企業增加許多風險與不確定性。

陸委會呼籲投資人應注意相關風險，並作好風險管控規畫，確保本身安全及投資權益。（編輯：張淑伶）1110112