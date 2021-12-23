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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

2021/12/23 20:34（12/23 21:06 更新）
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共同社23日引述不具名日本政府消息人士說法報導，自衛隊和美軍已擬定一份日美共同作戰計畫，以應對台灣可能發生的緊急狀況。圖為10月美國海軍與日本海上自衛隊在南海聯合演習。（圖取自facebook.com/USSVINSON）
共同社23日引述不具名日本政府消息人士說法報導，自衛隊和美軍已擬定一份日美共同作戰計畫，以應對台灣可能發生的緊急狀況。圖為10月美國海軍與日本海上自衛隊在南海聯合演習。（圖取自facebook.com/USSVINSON）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本共同社今天引述不具名日本政府消息人士說法報導，自衛隊和美軍已擬定一份日美共同作戰計畫，以應對台灣可能發生的緊急狀況。

報導指出，突發事件初期階段，美國陸戰隊將在鹿兒島縣至沖繩縣的南西諸島設立臨時的攻擊用軍事據點，而居民捲入戰鬥的可能性很高。

報導稱，多名政府消息人士指出，明年初召開的美日外交和國防首長2+2會談（日美安全保障協議委員會）預計將開始正式規劃工作。

日本前首相安倍晉三本月1日公開發表「台灣有事（有緊急狀況）等同日本有事，等同日美同盟有事」的主張，引發中國強烈不滿。

近期中國國家主席習近平對台態度日益強勢，造成兩岸緊張局勢升級。台灣蔡英文政府曾多次強調「我們愛好和平」，但必要時也會自我防衛。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1101223

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