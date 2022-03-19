促拜登與俄羅斯對話 習近平：解鈴還須繫鈴人

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（中央社台北19日電）美中元首昨晚視訊通話，據中國官媒報導，中國國家主席習近平向美國總統拜登說，「烏克蘭危機」當務之急是對話與談判，早日停火止戰。美國和北約應與俄羅斯展開對話，解開背後癥結。

習近平還說，「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」。關鍵是「當事方」要展現政治意願，找到妥善解決辦法，「其他方面」可以也應當為此創造條件。暗示美方才是當事人，中方不是。

據新華社報導，習近平18日晚間應約與拜登視訊通話。兩國元首就中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題「坦誠深入交換了意見」。

不過新華社報導完全沒提到拜登針對俄烏戰爭的發言內容，只稱「拜登介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級」。

習近平說，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方歷來主張和平，反對戰爭，這是中國歷史文化傳統。中國向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。

他說，各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平。「美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。」

習近平向拜登表明反對制裁，強調當前世界各國已經十分困難了，既要應對COVID-19疫情，又要保經濟保民生。「作為大國領導人，我們要考慮妥善解決全球熱點問題，更要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活。」

他說，實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。

習近平說，形勢越是複雜，越需要保持冷靜和理性。任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。中國有兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。關鍵是「當事方」要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法，「其他方面」可以也應當為此創造條件。

他說，「當務之急是繼續對話談判」，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。「長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗」，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。

習近平最後說，中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。（編輯：楊昇儒）1110319