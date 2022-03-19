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習近平告訴拜登 未妥善處理台灣問題恐傷中美關係
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習近平告訴拜登 未妥善處理台灣問題恐傷中美關係

2022/3/19 02:09
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（中央社北京19日綜合外電報導）中國媒體報導，中國國家主席習近平18日與美國總統拜登視訊會議時指出，台灣問題需妥善處理，避免對中美關係造成負面影響。

中國指出，台灣是中美關係最敏感且重要的議題。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，美國正尋求北京協助恢復烏克蘭和平。

習近平在視訊會議中告訴拜登，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇愈來愈多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤訊號，這是十分危險的。

他說，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把拜登總統的表態真正落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了錯誤判讀。

拜習通話前，共軍航空母艦山東號穿越台灣海峽。中國外交部趙立堅表示，山東艦有例行的訓練安排。「不應該把這個事情跟中美元首的溝通聯繫在一起」。

此外，習近平告訴拜登，烏克蘭戰爭必須盡快結束。

他說，所有各方應共同支持俄烏對話，美國和北大西洋公約組織（NATO）也應與俄羅斯對話以化解烏克蘭危機「難題」。（譯者：徐睿承）1110319

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