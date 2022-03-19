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通話習近平近2小時 拜登重申：對台政策不變
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通話習近平近2小時 拜登重申：對台政策不變

2022/3/19 03:28
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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天視訊對話長達近2小時。拜登向習近平發出警告，若中國對俄羅斯提供物資支持將面臨後果。拜登同時也向習近平重申美國對台政策不變。

這是俄羅斯砲轟烏克蘭超過3週以來，拜登首度與習近平視訊對話，也是去年11月以來的第一次。自俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，儘管美方多次放話警告北京不要援助俄羅斯，否則將付出代價，但中國至今仍不願公開譴責俄羅斯。

在長達1個小時50分鐘的對話中，主要討論俄羅斯軍事入侵烏克蘭情勢。根據白宮提供的通話紀要，拜登概述美國與盟邦和合作夥伴對這場危機的看法，詳述為防止和應對這場入侵所做的努力，包括讓俄羅斯付出代價。

拜登並警告，若中國在俄羅斯對烏克蘭城市與平民進行野蠻襲擊時，向俄羅斯提供物資支持的影響與後果，但也強調支持以外交方式解決危機。

拜登也向習近平重申，美國對台政策不變，強調美國持續支持反對任何片面改變現狀的立場。

美中兩位領袖也同意保持開放的溝通渠道，以管理兩國競爭的重要性，並同意未來在關鍵時期跟進今天的對話。（編輯：徐睿承）1110319

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