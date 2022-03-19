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拜習通話2/9

總統府：中國應承擔應盡國際責任 制止俄羅斯侵略烏克蘭

2022/3/19 10:05（3/19 11:07 更新）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）美國總統拜登與中國國家主席習近平昨天晚間通話，總統府發言人張惇涵今天表示，注意到拜登重申對台灣的承諾，並強調維護台海和平穩定的重要性，感謝美國對台海安全的重視，以及對台灣的堅定支持。

拜登（Joe Biden）昨天晚間在視訊會談中向習近平表示，中國如果協助俄羅斯將面臨後果，也表達對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂。

張惇涵今天透過媒體群組表示，注意到拜登重申對台灣的承諾，並強調維護台海和平穩定的重要性，感謝美國對台海安全的重視，以及對台灣的堅定支持。

他說，台海及印太區域的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是國際社會的共同期待，期盼中國作為區域的一員，也應負起共同責任。

張惇涵表示，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為全球及區域的和平穩定與繁榮貢獻良善力量；包括與國際社會攜手，持續支持烏克蘭。

張惇涵也呼籲，中國應該承擔應盡的國際責任，加入國際社會的行列，制止俄羅斯對烏克蘭的侵略，做出有助於和平解決爭端的努力。（編輯：郭無患）1110319

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