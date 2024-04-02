川普愚人節稱「不選了」 騙支持者點捐款連結

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）無論你支持美國政治哪一邊，你可能都會覺得這是一個殘酷的笑話：川普今天向支持者傳送一個訊息，看起來是在宣布他不競選總統了，結果這只是為了募款的愚人節笑話。

法新社報導，共和黨籍前總統川普尋求在11月大選中將民主黨籍現任總統拜登逐出白宮，他今天以電子郵件與簡訊向支持者發出唐突的訊息，聲稱「我要暫停我的競選活動」，同時附上一個連結。

但點擊後，這個連結把使用者導向一個網站，邀請他們向川普的競選團隊捐款。

川普以大寫字母寫道：「你真的以為我不選了？愚人節快樂！」

拜登的競選團隊馬上狠酸川普一番，嘲諷川普的行程安排空檔太多。拜登的助選人員穆沙（Ammar Moussa）說：「川普已有16天沒有出席競選活動。不確定這有什麼不同。」

多年來，美國政治候選人都會拉攏小額捐款人，狂發簡訊、電子郵件並打電話向支持者拉票，有時候一天會傳上十多封，懇請他們捐款支持候選人的政治理念。

在美國，選總統可能需要燒掉數以十億計美元，而候選人透過募款可籌集數以百萬計美元，成了他們的主要現金來源。

然而，在一片懇請捐款的訊息海中，候選人必須絞盡腦汁發揮創意，才能從眾多募款要求中脫穎而出。

川普經常公開抱怨自己官司纏身，指控拜登政府試圖監禁他，但卻沒有提供證據支持他的說詞。

目前，拜登陣營在募款競賽中取得領先，嘲諷川普是「破產的唐」（Broke Don）藉此取得優勢，反將愛幫人取難聽綽號的川普一軍。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130402