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共同社：美國協調7月舉行日美韓領袖會談

2024/3/31 18:15
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本共同社今天引述外交消息人士說法報導，美國政府正展開協調，擬邀請日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅出席7月在美國華盛頓召開的北約峰會，並舉行日美韓領袖會談。

共同社中文網報導，此舉目的是針對加強活動的中國和提升核試驗與飛彈技術的北韓提高嚇阻力，展現北約與日韓的團結。

報導指出，重視與北約及印太地區合作的美國總統拜登，可能將在4月10日於美國華盛頓召開的日美領袖會談中，正式邀請岸田7月訪美。

日美韓領袖2023年8月齊聚華盛頓近郊的大衛營（Camp David），同意每年舉行領袖會談。當時是美國、日本與南韓首度舉行3方領袖會談，今年7月將是第2次定期會談。

屆時會談議題將包括自衛隊與美韓軍隊強化防衛態勢、提高情報共享順暢度及擴大網路安全方面的合作等。有關跟北韓深化軍事合作、持續進攻烏克蘭的俄羅斯，預計美日韓3國領袖還將就如何應對交換意見。

美國政府將中國的經濟脅迫視為問題，有意與日韓兩國政府在建立半導體等重要物資供應鏈等經濟安全保障方面也推動合作。（編輯：黃名璽/核稿：陳政一）1130331

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