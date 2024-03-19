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奧本海默借鏡 聯合國秘書長警告核戰風險最高點

2024/3/19 09:22
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（中央社紐約聯合國總部18日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天援引奧斯卡得獎電影「奧本海默」（Oppenheimer），警告世界面臨數十年來最高核戰風險。

法新社報導，古特瑞斯在由日本召開的聯合國安全理事會會議上說，這部關於道德衝突的「原子彈之父」傳記電影，「為世界數百萬人生動呈現核子末日的嚴峻現實」。

古特瑞斯說：「人類在奧本海默的續集中無法倖存。」

他說：「我們召開會議之際，地緣政治緊張局勢和不信任已將核戰風險推升至數十年來最高點。」

俄羅斯兩年多前入侵烏克蘭，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）毫不掩飾地威脅動用核武，警告西方不要支持烏克蘭。

古特瑞斯未點名蒲亭，但他說「核武恫嚇必須停止」，「以任何形式威脅動用核武皆令人無法接受」。

在世界其他地方，擁有核武的北韓相關緊張局勢持續升級；伊朗持續提煉濃縮鈾，接近可製造原子彈所需的程度。

以色列是中東唯一擁有核武卻未申明的國家。自巴勒斯坦「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子去年10月7日突襲以色列以來，雙方持續交戰。

古特瑞斯呼籲美俄兩國恢復自俄烏戰爭以來停滯不前的談判，討論將於2026年初到期的「新戰略武器裁減條約」（New START）後續協議。

他也要求在「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）等其他倡議上取得進展。「禁止核武器條約」2021年生效，但因核武國家都沒加入，實際效果甚微。

古特瑞斯說：「對戰爭工具的投資持續超過對和平工具的投資。軍火預算一直在增長，外交和發展預算卻在縮減。」

美國與法國表示將與日本聯手推動「核分裂物質減量條約」（Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT）。FMCT將禁止生產核武的關鍵成分鈽和高濃縮鈾。

主持會議的日本外務大臣上川陽子矢言東京當局「將進一步增加國際和政治上對這項條約的關注」，並要求力防各國在太空部署核武。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130319

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