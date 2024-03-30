北約集體防衛排除夏威夷 專家示警：恐不利協防台灣

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）瑞典本月稍早成為北約組織最新成員，加入這個以美國為首的安全聯盟。然而，美國50州裡卻獨漏夏威夷不受北約集體防衛機制保護。專家表示，這種情況也可能不利於協防台灣。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，由於地理和歷史的特殊性，嚴格來說，北大西洋公約組織（NATO）的條約並不包含美國夏威夷州。

也就是說，若有外國勢力攻擊夏威夷，例如珍珠港（Pearl Harbor）美國海軍基地或位於檀香山（Honolulu）西北的美軍印太司令部總部，北約成員國並無義務採取行動保衛夏威夷。

位於檀香山的美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）主席桑托羅（David Santoro）直言這是「最怪異的事情」，並稱一般民眾想當然耳認為，既然夏威夷是美國領土的一部分，它自然也在北約保護範圍之內。

不過桑托羅也承認，箇中緣由就出在北約的名稱上：「北大西洋」公約組織。有別於加州、科羅拉多州或阿拉斯加州，身為美國第50州的夏威夷位於太平洋，不屬於美國本土東岸延伸至北大西洋的地區。

桑托羅說：「不包括夏威夷的理由很簡單，它不是北美的一部分。」

此一例外在「華盛頓條約」（Washington Treaty）中有詳細說明。1949年北約根據「華盛頓條約」成立，比夏威夷成為美國的一個州早10年。

「華盛頓條約」第5條規定，若北約任何成員國遭到軍事攻擊，將觸發集體自衛權，但第6條則對適用的地理範圍做出限制。

第6條寫道：「對一或數個締約國進行武裝攻擊，將被視為對歐洲或北美任一締約國的領土同樣進行武裝攻擊。」此條也規定，任何島嶼領土必須位於北大西洋、北回歸線以北。

一名美國國務院發言人證實華盛頓條約第5條不包含夏威夷，但指第4條的內容應可涵蓋任何可能影響夏威夷的狀況。根據第4條，當任一北約成員國的「領土完整性、政治獨立性或安全」面臨威脅，成員國將進行磋商。

這名發言人也提到，修改條約以納入夏威夷恐怕不太可能獲得共識，因為其他成員國也有領土位於第5條涵蓋範圍以外的地方。

例如1982年，阿根廷軍隊入侵北約創始成員英國位於南大西洋有爭議的領土福克蘭群島（Falkland Islands），兩國因此爆發戰爭，但北約並未參戰。

然而一些專家表示，自從簽定華盛頓條約後，數十年來已經出現時代變遷。他們強調，印太區域今日的政治局勢，或許需要人們重新思考相關布局。

這是因為位於夏威夷的美軍基地，在抵禦北韓侵略，以及支持台灣採取任何潛在防衛行動方面，可能都扮演要角。

智庫「新美國安全中心」（CNAS）2022年舉行的兵推裡，在中國以武力奪取台灣的戰爭中，北京攻擊了美軍在夏威夷的指揮部並控制當地軍事設施。

「太平洋論壇」印太區域外交及安全政策計畫資深主任海明斯（John Hemmings），在談到中國可能為了對台展開行動而攻擊夏威夷時表示，北約共同防衛機制排除夏威夷，消除了一項「威懾要素」。

海明斯指出，北約排除夏威夷，是讓北京知道在前述假設情境下，北約歐洲成員在保護美國領土方面可能享有一點「逃避條款」。

海明斯問道：「我們為何不讓這項威懾要素，能為我們所用？如果這確實能阻止（中國）侵略台灣，我們為何不把它納入考量？」（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1130330