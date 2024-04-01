美前軍醫長脫水驚收15萬元醫療帳單 疾呼改革

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國前軍醫長亞當斯（Jerome Adams）今年1月因為脫水，在亞利桑那州一家醫院住院一晚接受治療，之後收到令人瞠目結舌的近5000美元高額帳單。

法新社報導，亞當斯正呼籲改革美國基於市場的醫療照護系統，包括更透明的收費和獨立仲裁程序，同時利用他曾任官員的身分為1億名背負醫療債務的美國人發聲。

雖然未投保的美國人近年一直在減少，但共同福祉基金會（Commonwealth Fund）估計，43%處於勞動年齡的成人「保險額不足」，導致他們獲得的照護有限，許多人只要再碰上一個大問題就可能財務崩潰。

49歲的亞當斯告訴法新社：「我當時在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）出席一場重症醫學學會（Society of Critical Care Medicine）會議，就像數以千計造訪這個地區的觀光客一樣，我決定去爬駝峰山（Camelback Mountain）。」

當天氣溫攝氏16度，他帶了一瓶水，以為綽綽有餘。但當他準備去吃晚餐時，開始覺得頭昏眼花，醫師建議他最好接受檢查，尤其他是罹患心血管疾病風險較高的中年非裔男性。

目前任職於普度大學（Purdue University）的亞當斯在印第安納州接受訪問時說：「由於我不在城裡，所以叫來救護車。我在路上吊了點滴。等我到達時，狀況很明顯是脫水。」

他接受醫護人員建議住院一晚，2個月後收到一張4800美元（約新台幣15萬3000元）的帳單。他很快又收到揚言交由討債機構處理的威脅。

亞當斯說，他很清楚這種狀況在美國相當常見，全國所有破產宣告，有近66%與醫療費用直接相關。

亞當斯曾在前總統川普執政時期擔任首席醫官，此前也曾任印第安納州衛生廳廳長，身為非裔醫師，他在醫療照護領域提倡種族正義時可能面臨兩難。但他說，他可以為別人爭取權益。

他堅稱：「我抱怨不是為我個人，因為我付得出來，但我有發言權。」自事發以來，他一直忙著在社群平台X分享其他案例，例如一名早產4胞胎的母親收到一張400萬美元的帳單。

亞當斯主張實施一系列改革來規範自由市場，就像2010年代的「平價醫療法」（Affordable Care Act），或稱「歐巴馬健保」（Obamacare）。

他認為，首先要更透明，「沒有透明度和問責制就沒有市場」；其次必須要有一套仲裁程序，不能全由醫院說了算，而患者沒辦法就高額帳單提出異議。

最後，亞當斯說，雖然「歐巴馬健保」讓數千萬美國人獲得保障，但一部分是靠鼓勵雇主提供花費較少的方案給勞工，給付也因而少得多。

他說，美國健康照護系統存在很多妥協，「但我們必須自問，即使在資本主義制度下，到什麼地步才能適可而止？」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130401