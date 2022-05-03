更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況11/109

俄襲烏機場毀歐美軍援 加強控制占領區網路

2022/5/3 20:38（5/4 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯3日宣稱以飛彈空襲烏克蘭西南部敖德薩市一座軍用機場。（中央社製圖）
俄羅斯3日宣稱以飛彈空襲烏克蘭西南部敖德薩市一座軍用機場。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯今天宣稱以飛彈空襲烏克蘭西南部敖德薩市一座軍用機場，摧毀美國與歐洲盟邦提供的無人機、飛彈和彈藥。另外，烏國南部刻松州則傳出網路被改連到俄國基礎設施。

俄國國防部表示，俄軍的「高精準縞瑪瑙（Onyx）飛彈擊中敖德薩州（Odesa）一座運送外國武器的軍用機場後勤中心」。

「飛機庫被摧毀，內有拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）和來自歐美國家的飛彈與彈藥。」

俄國飛彈和砲彈也擊中烏克蘭各地多個軍事目標，包括指揮中心、軍械庫和一套S-300防空飛彈系統。

敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）則說，昨晚一場火箭空襲擊中黑海港市敖德薩，釀成傷亡。

另一方面，位於英國倫敦的網路監督組織NetBlocks昨天表示，4月30日追蹤到烏克蘭刻松州（Kherson）各地近乎全面斷網的情況，多家烏克蘭網路供應商都受影響；幾小時後連線恢復，但多項指標顯示，當地網路變成連到俄國的基礎設施。

NetBlocks在自家網站寫道：「網路連線路徑已變成經過俄國網路，而非烏克蘭電信基礎設施，所以現在有可能受到俄國網路監管、監控和審查。」

路透社指出，莫斯科宣稱已徹底掌控這個區域，最新動作目的似乎是加強俄國的控制力。

俄國在刻松州若干區域指派的當局已表示，5月1日將開始使用俄國貨幣盧布。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110503

延伸閱讀
烏克蘭情報首長：俄羅斯5/9宣布大規模動員強生將率先向烏克蘭國會演說 宣布111億軍援傳俄羅斯計劃入侵摩爾多瓦 從西側打開攻烏克蘭新戰線俄新社：烏克蘭南部刻松區 5月1日起使用俄盧布俄軍開進烏南 居民不反抗「慶幸不是馬立波」關係再惡化 俄國杯葛安理會與歐盟委員會會議專家：俄國即便掌控黑海 兩棲攻擊烏克蘭仍有風險
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀