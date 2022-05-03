俄襲烏機場毀歐美軍援 加強控制占領區網路

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俄羅斯3日宣稱以飛彈空襲烏克蘭西南部敖德薩市一座軍用機場。（中央社製圖）

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯今天宣稱以飛彈空襲烏克蘭西南部敖德薩市一座軍用機場，摧毀美國與歐洲盟邦提供的無人機、飛彈和彈藥。另外，烏國南部刻松州則傳出網路被改連到俄國基礎設施。

俄國國防部表示，俄軍的「高精準縞瑪瑙（Onyx）飛彈擊中敖德薩州（Odesa）一座運送外國武器的軍用機場後勤中心」。

「飛機庫被摧毀，內有拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）和來自歐美國家的飛彈與彈藥。」

俄國飛彈和砲彈也擊中烏克蘭各地多個軍事目標，包括指揮中心、軍械庫和一套S-300防空飛彈系統。

敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）則說，昨晚一場火箭空襲擊中黑海港市敖德薩，釀成傷亡。

另一方面，位於英國倫敦的網路監督組織NetBlocks昨天表示，4月30日追蹤到烏克蘭刻松州（Kherson）各地近乎全面斷網的情況，多家烏克蘭網路供應商都受影響；幾小時後連線恢復，但多項指標顯示，當地網路變成連到俄國的基礎設施。

NetBlocks在自家網站寫道：「網路連線路徑已變成經過俄國網路，而非烏克蘭電信基礎設施，所以現在有可能受到俄國網路監管、監控和審查。」

路透社指出，莫斯科宣稱已徹底掌控這個區域，最新動作目的似乎是加強俄國的控制力。

俄國在刻松州若干區域指派的當局已表示，5月1日將開始使用俄國貨幣盧布。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110503