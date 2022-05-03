美國務院代表團訪巴西 談肥料合作

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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）美國國務院代表團上週訪問巴西，雙方進行長時間的會談，主要討論肥料議題。華府之前不滿巴西在俄烏戰爭的立場，現今似乎試圖「重新調整」與巴西利亞之間的關係。

巴西每年約使用4000萬噸化肥，俄羅斯是巴西最大的化肥出口國，化肥被認為是推動巴西農業綜合企業乃至經濟發展的關鍵。儘管化肥不在美國和歐洲直接制裁的產品清單上，但巴西試圖在戰爭背景下與俄羅斯保持正常貿易，引起美國不安。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，美方代表團避免批評巴西不支持美國及其盟友對俄羅斯實施的經濟制裁，並試圖向巴西政府提供一個行動計畫，減少巴西與俄羅斯的貿易，向美國靠攏。

報導說，美國政府意識到世界糧食安全可能受威脅，有必要幫助拉丁美洲制定解決方案，而不是公開批評拉丁美洲、促使它與中國和俄羅斯建立更密切的關係，於是試圖「重新調整」華府和巴西之間的關係。

巴西外交部美洲司長席瓦（Pedro Miguel da Costa e Silva）表示，肥料議題在雙方談話中占了大半，美方知道這對巴西很重要，致力於幫助巴西與其他合作夥伴一起尋找出路。

可能的出路包括：試著增加美國的化肥產量、支持巴西在加拿大等國尋找化肥的努力，以及與巴西進行技術交流以尋求更高的肥料效率。

報導說，儘管美國表示願意支持巴西尋求化肥問題的解決方案，巴西市場、政府內部與農業綜合企業相關人士都對這計畫能否奏效表示懷疑。

因為巴西生產商了解美國的化肥出口潛力，而化肥主要出口國加拿大或摩洛哥等已經與客戶簽約，擴大生產的可能性很小。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，俄羅斯和鄰國白俄羅斯都是化肥生產大國，戰爭與歐美經濟制裁造成化肥與糧食供應問題，專家說這會是全世界的化肥短缺。

巴西肥料專家麥洛（Marcelo Mello）認為，在美國政府提出的解決方案中，只有兩國技術交流，提高肥料效率，才能克服巴西肥料短缺的問題。（編輯：郭中翰）1110503