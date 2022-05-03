無法假設蒲亭不侵略他國 德國挺芬蘭瑞典入北約

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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，基於俄羅斯違反國際法侵略烏克蘭，沒有人能假設俄國不會攻擊其他國家，如果芬蘭和瑞典決定加入北大西洋公約組織，德國將予以支持。

蕭茲和瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天召開記者會，蕭茲在向媒體發表的聲明中說，俄國入侵烏克蘭打破第二次世界大戰後的秩序，迫使歐洲強化防禦策略。

瑞典和芬蘭總理加入德國內閣在首都柏林以北梅澤貝格宮（Schloss Meseberg）展開的2天閉門會議，以商討歐洲安全局勢。

從俄國對烏克蘭發動俄方自稱的「特別軍事行動」，芬蘭和瑞典就一直考慮加入西方軍事聯盟「北大西洋公約組織」（NATO），這對北歐地區而言將是重大政策轉向。

蕭茲說：「沒人能夠假設俄國總統和政府不會在其他情境下，又以暴力違反國際法。」

另外蕭茲也接受「明星週刊」（Stern）訪問，根據引述，他說俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的政策是帝國主義，自認為鄰國都是他家後院。

蕭茲表示：「他（蒲亭）想要擴展領土，使用暴力擴大邊界，他迫切希望在這個已經改變的世界，重建俄國舊時榮光。」

他也說，蒲亭似乎希望奪下烏克蘭的東部和南部，在那裡建立一條新的連線，且最終會達成停火。

蕭茲指出：「這不會是能持續下去的解決辦法，蒲亭必須和烏克蘭達成協議。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110503