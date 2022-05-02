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俄軍偷走烏克蘭上億元農用機具 千里運回竟不能用[影]

2022/5/2 22:31（5/3 07:42 更新）
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CNN報導，俄軍從烏克蘭偷走價值約新台幣1.47億元的農用機具，運回後發現機具被鎖而無法使用。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
CNN報導，俄軍從烏克蘭偷走價值約新台幣1.47億元的農用機具，運回後發現機具被鎖而無法使用。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄軍從烏克蘭偷走價值近500萬美元（約新台幣1.47億元）的農用機具，但在千里運回後才發現無法使用，因為這些機具已被遠程鎖住。

烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）地區一名商人指出，占領當地的俄軍從一個農用設備經銷商手中，偷走所有設備，並將設備運至俄羅斯車臣共和國（Chechnya）。

但這些竊賊在歷經700多英里（約1126.54公里）的旅程後，竟發現無法使用任何設備，因為這些設備已被遠程鎖住。

CNN得悉，這些設備是從梅利托波爾市一名農業用品經銷商竊走，俄軍自三月初以來占領梅利托波爾市。這些設備總計達近500萬美元。光是聯合收割機一輛就價達30萬美元。

CNN為保護人身安全，未揭露在梅利托波爾市的知情聯絡人姓名。聯絡人指稱，一開始有兩輛聯合收割機、一輛拖拉機及一台播種機被奪取，之後幾週每件東西都被竊走，共計27台農用機械遭竊。

這些精密機械配備全球衛星定位系統（GPS），意味可追蹤機械的下落，這些機械的最後顯示地點是車臣共和國扎汗雅特村（Zakhan Yurt）。（譯者：陳正健）1110502

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