烏克蘭控俄國搶劫穀物 令全球糧食安全威脅加劇

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭28日指控俄羅斯在其占領的土地偷竊穀物，並表示這樣的行為，使得因為春季播種中斷和戰爭期間烏克蘭港口遭封鎖，導致全球糧食安全面臨威脅的情況，因而雪上加霜。

針對上述指控，克里姆林宮表示，沒有關於這方面的消息。

路透社報導，烏克蘭外交部在書面聲明中表示，它強烈譴責俄羅斯聯邦在烏克蘭南部刻松州（Kherson）所謂向農民徵收穀物的「犯罪行為」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，刻松州內主要城市在初期就遭俄軍占領。烏克蘭沒有針對穀物據稱遭竊提供進一步細節，僅表示：「刻松州的穀物遭到搶劫，加上烏克蘭港口的運輸被封鎖，威脅全球糧食安全。」

基輔還說：「我們要求俄羅斯停止非法竊取穀物、解除封鎖烏克蘭港口、恢復航行自由和允許商船通過。」

烏克蘭檢察總長辦公室在另一份聲明表示，針對俄軍被控26日在烏克蘭南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）劫走一家農業企業的61公噸小麥，烏克蘭檢方已展開刑事調查。

路透社無法立即核實小麥遭劫指控。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部今天聲稱，在烏東與烏南地區仍持續激烈交戰之際，俄軍正在「搶劫」小麥庫存。

烏軍參謀總部表示：「俄羅斯占領者正在搶劫村民。舉例來說，卡緬卡第聶伯羅夫斯卡亞鎮（Kamianka-Dniprovsk）的農業合作社有60多公噸小麥連同貨櫃車被偷走。」

CNN無法獨立核實這一指控。

被俄軍掌控數週的梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）也指出，俄軍大規模搬走穀物庫存，不知運往何處。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110429