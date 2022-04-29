美擬再增援烏330億美元 烏克蘭控俄搶劫穀物

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基輔28日遭俄軍空襲，清理人員29日在現場清理。（美聯社）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）美國總統拜登提出再撥款330億美元支援烏克蘭的要求，並表示美國不能對俄羅斯的侵略袖手旁觀；烏克蘭指控俄羅斯在其占領的土地搶劫穀物，恐加劇全球糧食安全威脅。

● 美再提供烏克蘭大筆援助 拜登：不能袖手旁觀

美國總統拜登要求國會，再次批准為烏克蘭戰事相關問題投入330億美元，他說這筆支出「不少」，但面對俄羅斯的「暴行和侵略」，華府不能袖手旁觀。

拜登28日強調，儘管莫斯科當局「言辭讓人感到不安」，但美國「並未攻擊俄羅斯」，儘管他說美國已經向烏克蘭提供10套致命的反裝甲武器系統，以抵禦俄國派到烏克蘭的每一輛戰車。

影片來源：The White House

● 烏克蘭控俄國搶劫穀物 令全球糧食安全威脅加劇

烏克蘭28日指控俄羅斯在其占領的土地搶劫穀物，並表示這樣的行為，使得因為春季播種中斷和戰爭期間烏克蘭港口遭封鎖，導致全球糧食安全面臨威脅的情況，因而雪上加霜。

路透社報導，烏克蘭外交部在書面聲明中表示，它強烈譴責俄羅斯聯邦在烏克蘭南部刻松州（Kherson）所謂向農民徵收穀物的「犯罪行為」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，刻松州內主要城市在初期就遭俄軍占領。烏克蘭沒有針對穀物據稱遭竊提供進一步細節，僅表示：「刻松州的穀物遭到搶劫，加上烏克蘭港口的運輸被封鎖，威脅全球糧食安全。」

烏克蘭檢察總長辦公室在另一份聲明表示，針對俄軍被控26日在烏克蘭南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）劫走一家農業企業的61公噸小麥，烏克蘭檢方已展開刑事調查。

● 疫情期間大賺 美科技巨擘如今苦於通膨烏戰衝擊

美國科技業巨擘在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間業績大好，但分析師指出，從它們本週發布的財報來看，這些企業正在努力應付通貨膨脹和烏克蘭戰爭雙重打擊後續影響。

亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta和谷歌（Google）母公司Alphabet發布的今年第一季財報顯示，它們也被翻攪全球市場的動盪因素掃到。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在法說會上直言：「我想承認，我們目前正遭遇供應鏈中斷帶來的挑戰；供應鏈中斷來自疫情衝擊、晶片短缺及烏克蘭戰爭帶來的破壞。我們並未免於這些挑戰的影響。」

儘管這些美國科技業巨擘上季仍賺進數百億美元，且獲利符合市場已下修的預估值；但其中一些企業仍因預警短期內困境不會結束，股價應聲下跌。

● 烏克蘭檢方：俄軍涉犯下逾8000起戰爭罪案

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）28日告訴德國一個電視頻道，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭調查人員已發現8000多起涉嫌犯下戰爭罪行的案件。

法新社報導，維涅迪克托瓦接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時表示：「實際上有8600起純屬戰爭罪行的案件以及4000多起與戰爭罪行有關的案件。」

自俄羅斯2月24日揮兵入侵以來，維涅迪克托瓦不斷調查並記錄俄軍涉嫌犯下的與日俱增案件。

維涅迪克托瓦表示，目前有8000多名調查人員負責蒐集現場證據，包括國家安全部門、國家警察和外國調查人員。紀錄中俄軍所涉罪行包括「殺害平民、轟炸民用基礎設施、酷刑」以及據報在「烏克蘭被占領區發生的性犯罪」。

● 美媒：衛星影像顯示俄國用海豚保衛黑海海軍基地

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，衛星影像顯示，俄羅斯出動訓練過的海豚來保衛黑海海軍基地；專家說，這些海豚的任務可能是防止烏克蘭潛水員潛入港口以破壞俄艦。

俄羅斯兵力因烏克蘭戰事而吃緊，如今似乎已將海防任務分配給海豚。

專家檢視美國企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像後認為，俄國把這些海豚部署在黑海上的重要港口塞凡堡（Sevastopol）入港處，顯然是要保護海軍基地不受烏克蘭襲擊。

潛艦分析師沙頓（H I Sutton）分析衛星影像，他說，今年2月，在俄國開始入侵烏克蘭前後，有兩個移動式海豚圍欄被搬到塞凡堡港口。

沙頓說，這些海豚的任務可能是防止烏克蘭潛水員潛入港口，破壞泊靠在港內的俄軍軍艦，因為這些軍艦不在烏克蘭飛彈射程之內。

NBC News報導，衛星影像顯示，俄羅斯出動訓練過的海豚來保衛黑海海軍基地。（圖取自NBC News網頁nbcnews.com）

● 俄空襲基輔至少10傷 澤倫斯基：目的羞辱聯合國

路透社報導，烏克蘭官員表示，俄軍28日晚間發射2枚飛彈空襲烏克蘭首都基輔，其中1枚擊中1棟25層住宅大樓的低樓層，造成至少10人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問基輔期間空襲，目的是「羞辱」聯合國。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，這波空襲擊中了市中心的謝夫成柯區（Shevchenko）。

烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）提到俄軍轟炸時表示，其中1起爆炸導致1棟不知名的設施受損，另1起則發生在附近1棟住宅大樓。救難服務處在網路發文說，部分地面和低樓層被大火燒毀。（編輯：陳昱婷/核稿：劉學源）1110429