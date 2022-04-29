更多編輯台推薦新聞：
你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求
科技

你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/285

烏克蘭檢方：俄軍涉犯下逾8000起戰爭罪案

2022/4/29 19:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林28日綜合外電報導）烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）今天告訴德國一個電視頻道，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭調查人員已發現8000多起涉嫌犯下戰爭罪行的案件。

法新社報導，維涅迪克托瓦接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時表示：「實際上有8600起純屬戰爭罪行的案件以及4000多起與戰爭罪行有關的案件。」

自俄羅斯2月24日揮兵入侵以來，維涅迪克托瓦不斷調查並記錄俄軍涉嫌犯下的與日俱增案件。

維涅迪克托瓦表示，目前有8000多名調查人員負責蒐集現場證據，包括國家安全部門、國家警察和外國調查人員。

她表示，記錄中俄軍所涉罪行包括「殺害平民、轟炸民用基礎設施、酷刑」以及據報在「烏克蘭被占領區發生的性犯罪」。

維涅迪克托瓦說，調查人員無法進出馬立波（Mariupol）、頓內茨克（Donetsk）或盧甘斯克（Lugansk）等占領區，但「我們可以與逃離這些地區的人面談」。

昨天在紐約舉行的聯合國座談會上，一名美國高層官員也談到，根據「可靠消息」，俄軍可能在頓內茨克犯下了戰爭罪行。

美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使范夏克（Beth Van Schaack）說：「美國掌握了可靠的消息顯示，俄羅斯軍隊在頓內茨克附近將試圖投降的烏克蘭人處決。一旦屬實，這就違反了戰爭法的核心原則。」（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110429

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀