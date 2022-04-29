聯合國秘書長訪問期間 俄軍空襲基輔至少3傷

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（中央社基輔28日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正在訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），但基輔市長與法新社記者表示，俄羅斯今天晚間發動空襲，對基輔進行4月中旬過後第一場轟炸。

遇襲地點為基輔西部市區，古特瑞斯身邊幕僚已傳訊息給記者，證實他們很安全。

但聯合國人道事務協調廳發言人阿布瑞烏（Saviano Abreu）說，古特瑞斯及其團隊都被空襲位置距離這麼近嚇到。

阿布瑞烏表示：「這裡是戰區，但（空襲）發生地點離我們很近，讓人震驚。」他未說明團隊與遇襲地點的確切距離。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）貼文表示，「舍甫琴科區（Shevchenkovsky）被擊中兩次」，有3人被送往醫院。

法新社記者目睹黑煙衝上天際，舍甫琴科區一棟建築物起火，現場集結大批警力和救難人員。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）推文：「飛彈在古特瑞斯正式訪問期間擊中基輔市區。…日前他才坐在克里姆林宮的長桌旁，今天他頭上就發生爆炸。」

波多利雅科指的是古特瑞斯幾天前造訪莫斯科（Moscow）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文：「藉由這種令人髮指的野蠻行徑，俄國再度展現出它對烏克蘭、歐洲和全世界抱持何等態度。」

古特瑞斯今天在基輔與澤倫斯基會面後說，聯合國正盡全力促成讓人員撤離烏克蘭南部馬立波市（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。現有許多戰士和平民藏身廠內。

古特瑞斯說：「此刻我只能告訴你們，我們正在盡一切所能來實現（撤離）。我不會做出任何可能破壞那種可能性的評論。」

澤倫斯基則說：「如同亞速鋼鐵廠受困者的許多親屬，我信任且相信秘書長和我們可以獲得成功結果。」

古特瑞斯也在兩人的聯合記者會上說：「我非常坦白地說，（聯合國）安全理事會（Security Council）未能用盡力量來避免和結束這場戰爭。這讓人極其失望、挫折且憤怒。」（譯者：楊昭彥）1110429