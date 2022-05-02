烏克蘭空軍指「基輔之鬼還活著」 虛構角色鼓舞士氣

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日前媒體報導「基輔之鬼」的真實身分，但烏克蘭空軍出面坦承為虛構角色。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）包括泰晤士報等媒體4月29日報導，擊落超過40架俄軍飛機的「基輔之鬼」真實身分是烏軍飛官塔拉巴爾卡少校；但烏克蘭空軍出面坦承「基輔之鬼」是虛構，目的是鼓舞士氣。

英國「泰晤士報」等多家媒體4月29日指出，擊落40架敵機、被譽為「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）者，是29歲烏克蘭飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），但已在3月13日出任務時遭敵方壓倒性軍力包圍下遭擊落殉職。相關報導還引述家屬稱塔拉巴爾卡陣亡後被追贈最高英勇作戰榮譽的「金星勳章」。

「紐約時報」報導，烏克蘭空軍司令部昨天在臉書闢謠，稱「基輔之鬼是一個超級英雄傳奇，其角色是由烏克蘭人所創造！」終於讓這個俄烏開戰以來的謠傳真相大白。

烏克蘭空軍司令部說，「烏克蘭英雄塔拉巴爾卡『不是』基輔之鬼，也沒擊落40架敵機。但#基輔之鬼還活著，彰顯的是戰術航空旅高素質飛行員的集體精神，他們成功保衛#基輔和相關地區」。

紐時之前一篇報導指出，在俄國侵烏戰爭的資訊戰場，烏克蘭一些官方帳號推播真實性存疑的消息、轉載奇聞軼事，不少未經證實的消息後來被證明虛假。雖然烏克蘭的網路宣傳聚焦於勇士與烈士來強化抗敵意志，卻仍凸顯一嚴肅課題，即戰爭期間的虛假與未經證實消息該如何管控。（譯者：陳亦偉）1110502