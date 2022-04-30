據傳擊落40架俄國軍機 「基輔之鬼」遭包圍陣亡

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（中央社基輔29日綜合外電報導）有媒體今天報導，據傳曾擊落40架俄羅斯軍機、被譽為「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的一位烏克蘭戰機飛官，已經在一場戰鬥中為國捐軀。

根據英國「泰晤士報」（The Times）報導，「基輔之鬼」真實身分首次被公布，他是29歲烏克蘭飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），和妻子育有一名8歲的兒子。

報導指出，塔拉巴爾卡擊落多達40架俄國軍機。但3月13日出任務時，他在敵方壓倒性軍力的包圍下，不幸遭到擊落。

家屬表示，塔拉巴爾卡陣亡後，被追贈象徵烏克蘭最高英勇作戰榮譽的「金星勳章」（the Golden Star），且被追封為「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）。

消息人士透露，塔拉巴爾卡作戰時配戴的頭盔及護目鏡，預計也將在英國倫敦的拍賣會上拍賣。這名消息人士也向「泰晤士報」證實塔拉巴爾卡的身分及死訊。

烏克蘭政府聲稱，在俄國軍隊入侵首日，一位匿名戰機駕駛當天一舉擊落6架俄國軍機。烏國官方推文說：「人們稱他為基輔之鬼，沒錯，他已經成為俄國入侵軍機的惡夢。」

烏克蘭總參謀部隨後也在推特發布另一張照片，顯示這名王牌戰機飛行員戴著頭盔、坐在支點式戰機（MiG-29）駕駛艙內，推文還寫「哈囉，侵略者，我要飛去奪走你們的靈魂」。

許多人懷疑是否真有「基輔之鬼」，因為他的身分從未被公開，塔拉巴爾卡的親屬在上個月被告知他的死訊時，似乎也不知道塔拉巴爾卡就是烏克蘭英雄。

就在塔拉巴爾卡陣亡後不久，他的父母接受美國「全國公共電台」（NPR）訪問，兩人渾然不知兒子的祕密身分。

他的父親說：「我們只知道他在執行飛行任務，如今他已完成任務了，但沒辦法回來。這是我們擁有關於他的全部資訊。」

父母提到，由於兒子從小就在科羅利夫卡村（Korolivka）一座軍用機場附近生活長大，因此塔拉巴爾卡小時候就立志成為一名戰機飛行員。

他的母親透過翻譯說：「從很小的時候，他就一直夢想著天空，想飛得比雲還要高，經常跑去看傘兵演習，他會順著他們的方向跑，看他們在哪裡降落。」

塔拉巴爾卡的雙親對於兒子夢想成真感到驚喜，他的母親說：「他全憑自己的努力成為飛行員，我所做的只是為他禱告而已。」

他的父親則說：「我們希望他能在戰爭結束後才得到這些榮耀。我們現在只希望他還活著而已。」（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110430