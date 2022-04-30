10俄軍被指涉布查鎮屠殺 「基輔之鬼」飛官陣亡

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烏克蘭布查鎮成為俄軍入侵暴行象徵，烏克蘭檢察總長表示，有10名俄軍涉嫌犯下違反人權罪。圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭布查鎮成為俄軍入侵烏克蘭暴行象徵，烏國檢察總長表示，有10名俄軍涉嫌犯下違反人權罪；據傳曾擊落40架俄羅斯軍機、被譽為「基輔之鬼」的烏克蘭飛官則被證實為國捐軀。

●布查鎮屠殺 烏克蘭點名涉案俄軍10人

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）29日表示，俄軍占領布查鎮一個多月期間犯下的違反人權罪行，有10名俄羅斯士兵涉案。

維涅迪克托瓦告訴德國的German TV，自俄軍入侵以來，烏克蘭調查人員已發現「8000多起」疑似戰爭罪案件，所涉罪行包括「殺害平民、轟炸民用基礎設施、酷刑」以及「性犯罪」。

她在臉書發文寫道：「在占領布查期間，這些士兵將手無寸鐵的平民劫為人質，讓他們渴死、餓死；人質雙手遭反綁、眼睛被膠帶封住，跪在地上，士兵還嘲笑、以拳頭和槍托痛毆他們，以取得有關烏克蘭武裝部隊位置的資訊…有些人毫無理由地遭受酷刑。」

國際刑事法院（ICC）正加速調查在烏克蘭的戰爭罪行。荷蘭國家通訊社（ANP）報導，荷蘭政府很快會派出一支有數十名鑑識專家的團隊，代表國際刑事法院前往烏克蘭蒐集侵犯人權的證據。

●據傳擊落40架俄羅斯軍機 「基輔之鬼」遭包圍陣亡

據傳曾擊落40架俄羅斯軍機、被譽為「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的烏克蘭戰機飛官，已經在戰鬥中為國捐軀。

英國「泰晤士報」（The Times）29日報導，「基輔之鬼」真實身分首次被公布，他是29歲烏克蘭飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），和妻子育有一名8歲兒子。

報導指出，塔拉巴爾卡擊落多達40架俄國軍機。但3月13日出任務時，他在敵方壓倒性軍力的包圍下，不幸遭到擊落。

家屬表示，塔拉巴爾卡陣亡後，被追贈象徵烏克蘭最高英勇作戰榮譽的「金星勳章」（the Golden Star），且被追封為「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）。

媒體報導，據傳曾擊落40架俄羅斯軍機、被譽為「基輔之鬼」的一位烏克蘭戰機飛官已為國捐軀。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

●俄外長：對烏戰事非與北約交戰 和談含解除制裁

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）29日告訴俄新社，俄方不認為在烏克蘭的戰事是與北約作戰，但西方解除制裁需列入俄烏和平談判。

拉夫羅夫另在接受阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時說，和平談判陷入僵局責任在基輔，原因是烏方立場善變。

此外，俄羅斯外交部網站刊出拉夫羅夫接受中國官媒新華社訪問時說，西方解除對俄羅斯制裁包含在俄烏談判範疇內。

●美防部發言人談俄侵烏克蘭 罕見爆粗口

美國國防部發言人柯比（John Kirby）29日情緒激動，痛批俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的「惡質」行徑，質疑任何有道德的人要如何為俄軍轟炸醫院和草率處決無辜百姓的行為辯護。

自俄羅斯2月24日對烏克蘭開戰以來，柯比每週有5天在鏡頭前向記者簡報情況，這次談到俄軍在烏克蘭犯下的暴行，一度失去冷靜。

柯比被問到美國政府如何評估蒲亭的心理狀態時說：「我無法談論他的心理狀態，但我認為我們全都能討論他的惡質。」

他稱蒲亭拿保護俄羅斯人、烏克蘭是納粹主義溫床當作入侵烏克蘭的藉口，根本是「狗屁」。

●美國防官員：不認為俄羅斯會動用核武

美國高階國防官員29日表示，儘管莫斯科當局近日頻頻放話，美方仍不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。

這名不具名官員向媒體表示：「我們持續每天盡力監控他們的核能力，我們評估沒有動用核武的威脅，也沒有對北大西洋公約組織（NATO）領土的威脅。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日表示，西方國家不應低估烏克蘭核子衝突發生的高風險。

俄方本月稍早表示，打算於秋天前部署先前成功試射、可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。薩爾馬特的射程足以對美國進行核打擊。

美國高階國防官員29日表示，美方不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。圖為俄羅斯20日成功試射可攜核武的「薩爾馬特」洲際彈道飛彈。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

●五角大廈：美國在駐德軍事基地訓練烏軍

美國國防部29日宣布，美國已在駐德國軍事基地等3處地點，對烏克蘭武裝部隊展開額外訓練，教導他們使用雷達系統與裝甲車。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在記者會上說：「這些行動是建立在烏軍早已在別處接受的初步砲彈訓練基礎上，也包括教導使用最近在安全援助方案中宣布的雷達系統與裝甲車。」

柯比說，德國是美國在烏克蘭境外用來訓練烏軍的「約3個地點」之一，但不願透露其他地點。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110430