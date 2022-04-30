美防部發言人談俄侵烏克蘭 罕爆粗口批蒲亭惡質[影]

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天情緒激動，痛批俄羅斯總統蒲亭在烏克蘭的「惡質」行徑，質疑任何有道德的人要如何為俄軍轟炸醫院和草率處決無辜百姓的行為辯護。

法新社及路透社報導，自俄羅斯2月24日對烏克蘭開戰以來，柯比每週有5天在鏡頭前向記者簡報情況，談到俄軍在烏克蘭犯下的暴行時，一度失去冷靜。

柯比被問到美國政府如何評估蒲亭（Vladimir Putin）的心理狀態時，斷斷續續地說：「看到他在烏克蘭的所作所為，以及他的軍隊在烏克蘭的行徑，實在很難想像任何有道德和品行的人要怎樣為此辯解。」

他說：「我無法談論他的心理狀態，但我認為我們全都能討論他的惡質。」

柯比2015年以海軍少將軍銜退役，接著於2015年到2017年擔任國務院發言人，2021年初轉任國防部發言人，以他對記者提問應答如流、知識淵博和注重事實而著稱，他一向避免誇張言詞，而且嚴守分際不多言。

自美國總統拜登政府去年底判定俄羅斯計劃入侵烏克蘭以來，柯比一直是政府在俄烏衝突方面的重要公開傳訊者。

但他今天回想起兩個月來的俄烏戰爭種種情景時突然語塞，神情嚴肅悲傷。

他稱蒲亭拿保護俄羅斯人、烏克蘭是納粹主義溫床當作入侵烏克蘭的藉口，根本是「狗屁」。

柯比說：「實在很難將他這番說詞搭上他在烏克蘭境內對無辜百姓做出的實際行為，包括朝後腦勺開槍、將他們雙手反綁、殺害孕婦、炸毀醫院。」

「我的意思是，這根本不合理，我沒辦法理解如何將這兩者連結起來。」

柯比說，在俄烏戰爭發生前，「我認為我們沒充分意識到（蒲亭）對待無辜平民、非戰鬥人員和百姓的方式，會達到如此暴力、殘酷且惡質的程度，完全無視他奪走的生命」。

柯比隨後為自己罕見展現激動情緒致歉。

他說：「我不想帶入個人情緒，但我在軍中待過一段很長的時間，而且知道有一些朋友已經回不來了，這感覺就是很難熬。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110430