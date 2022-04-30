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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

布查鎮屠殺 烏克蘭點名涉案俄軍10人

2022/4/30 13:40
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭檢察總長今天表示，俄軍占領布查鎮一個多月期間犯下的違反人權罪行，有10名俄羅斯士兵涉案。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）今天告訴德國的German TV，自俄軍入侵以來，烏克蘭調查人員已發現「8000多起」疑似戰爭罪案件，所涉罪行包括「殺害平民、轟炸民用基礎設施、酷刑」以及「性犯罪」。

國際刑事法院（ICC）正加速調查在烏克蘭的戰爭罪行。荷蘭國家通訊社（ANP）報導，荷蘭政府很快會派出一支含數十名鑑識專家的團隊，代表國際刑事法院前往烏克蘭蒐集侵犯人權的證據。

俄軍4月初從基輔周邊撤退後，烏克蘭指控俄軍在鄰近郊區和城鎮留下可怕的暴行證據，包含數十具平民屍體橫躺街頭或淺埋。

維涅迪克托瓦今天在臉書貼文說，調查發現10名俄軍涉案－包括2名中士、4名下士和4名士兵。她說，在位於基輔西北方約30公里的布查鎮遭殘酷占領期間，這些人「折磨手無寸鐵人民」。

維涅迪克托瓦說，10名涉嫌在布查犯下戰爭罪的俄羅斯士兵隸屬於俄羅斯第64摩托化步兵旅，部隊駐地位在俄國遠東邊陲的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）。

她寫道：「在占領布查期間，這些士兵將手無寸鐵的平民劫為人質，讓他們渴死、餓死；人質雙手遭反綁、眼睛被膠帶封住，跪在地上，士兵還嘲笑、以拳頭和槍托痛毆他們，以取得有關烏克蘭武裝部隊位置的資訊…有些人毫無理由地遭受酷刑。」

「人權觀察」（Human Rights Watch）最近一份報告指出，俄軍在占領布查鎮期間犯下一連串明顯的戰爭罪，並說調查人員「發現大量證據顯示草率處決、其他非法殺戮、強迫失蹤和酷刑，這些都將構成戰爭罪與違反人道罪」。

「衛報」先前曾報導，布查亂葬崗的數十具屍體，體內卡著細小金屬物體「飛鏢彈」。使用飛鏢彈的砲彈只有俄軍或烏軍使用的俄系火砲。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110430

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