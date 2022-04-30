報復各國制裁 俄羅斯退出國際太空站

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體報導，俄國太空計畫負責人今天表示，俄羅斯將退出國際太空站（ISS），這要歸咎於國際對俄國入侵烏克蘭施加制裁。

彭博引述「塔斯社」（TASS）和「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）今天接受國營電視台訪問時表示，「已經做出決定，但我們不得公開討論」。

他表示：「我只能說，依據我們的義務，我們將提前一年通知合作夥伴，我們在國際太空站的工作已結束。」

羅戈辛本月稍早曾揚言要結束俄方任務，除非美國、歐盟和加拿大解除對於參與俄羅斯航太產業的企業所實施的制裁。

儘管美俄關係持續惡化，但直到俄烏戰事爆發前，ISS仍是俄國與美國及其盟友罕見的合作場域。然而，自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，俄國經歷前所未見的國際孤立，讓這個碩果僅存的太空探索合作計畫面臨破滅。

3名美國籍和1名義大利籍的太空人在27日抵達ISS，加入已在太空站的其他3名美國籍、3名俄國籍及1名德國籍太空人的行列。

美國國家航空暨太空總署（NASA）預計讓ISS運作到2030年。自從美國在2011年讓太空梭除役後，美國就一直使用俄國的聯合號太空船（Soyuz）載運太空人往返國際太空站。

不過，NASA現在更加仰賴私人太空船，馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）就在27日為NASA和歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）載運4名太空人到ISS。

美國總統拜登2月24日宣布對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的政府實施經濟制裁，下令限制對俄國的高科技出口，他說制裁目的在於削弱俄國航太產業，包括俄國的太空計畫。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110430