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美國防官員：不認為俄羅斯會動用核武

2022/4/30 12:53（4/30 13:00 更新）
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美國高階國防官員29日表示，美方不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。圖為俄羅斯20日成功試射可攜核武的「薩爾馬特」洲際彈道飛彈。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
美國高階國防官員29日表示，美方不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。圖為俄羅斯20日成功試射可攜核武的「薩爾馬特」洲際彈道飛彈。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國高階國防官員今天表示，儘管莫斯科當局近日頻頻放話，美方仍不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。

路透社報導，這名不具名官員向媒體表示：「我們持續每天盡力監控他們的核能力，我們評估沒有動用核武的威脅，也沒有對北大西洋公約組織（NATO）領土的威脅。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日表示，西方國家不應低估烏克蘭核子衝突發生的高風險。

俄方本月稍早表示，打算於秋天前部署先前成功試射、可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。薩爾馬特的射程足以對美國進行核打擊。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，並在演說中特別提到俄國核子部隊，還警告任何阻礙俄國的企圖「都將導致諸位遭逢史上這種前所未有的後果」後，西方國家對於核戰風險的擔憂便升高。

英國首相強生（Boris Johnson）本週表示，他預料俄國在烏克蘭任何進一步的軍事失利，都不會促使蒲亭在烏國動用戰術核武，還說這位俄國領導人有迴旋的餘地，能終結這場衝突。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）本月稍早表示，不能對俄國可能在烏克蘭使用戰術或低當量核武的威脅掉以輕心，但中情局尚未看見很多強化這種顧慮的實際證據。

俄國入侵烏克蘭導致數千人死傷，城鎮化為廢墟，迫使超過500萬人逃往國外。莫斯科當局稱這場「特殊行動」目的是讓烏克蘭去軍事化。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110430

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