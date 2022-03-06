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俄羅斯入侵烏克蘭19/300

烏克蘭強打資訊戰 網路火力更勝俄羅斯

2022/3/6 16:18
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）分析家說，烏克蘭在俄羅斯入侵的頭幾天成功掌控了社群媒體，資訊戰益發激烈，而基輔似乎占了上風。

隆隆砲火中，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）躲藏基輔、擔心遭到暗殺之際，他的政府為贏得支持者聲援，在社群媒體強行展開全面進攻。

澤倫斯基每天發表附上英文字幕的談話影片在網路瘋傳，國防部長和外交部長則圖文並茂地吹捧烏克蘭的軍事抵抗。

與此同時，烏克蘭人展示反擊成功的影片也在網路流傳，其中包括烏克蘭飛彈擊落俄軍直升機，以及烏克蘭農人用拖拉機拖走俄國武器裝備等等。

烏克蘭人自行拍攝在瓦礫堆啜泣的影片，讓全球人們揪心，更多未經證實的影片還包括暱稱「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的烏克蘭王牌飛行員獨力擊落12架俄軍戰機。

法國打擊假訊息公司Predicta Lab創辦人羅伯特（Baptiste Robert）表示：「從國際輿論角度來看，戰爭第一階段，烏克蘭人在資訊戰方面明顯領先。」

「這是烏克蘭人記錄這場戰爭的真切渴望。」

羅伯特說推特上的親烏影片大多為真，但有人卻宣稱，後續查核工作發現部分影片誇大不實。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110306

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