美國前陸戰隊員赴烏克蘭參戰 戰死沙場留稚子

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國前陸戰隊隊員坎塞爾（Willy Joseph Cancel）的家屬向媒體表示，坎塞爾與烏克蘭部隊並肩和俄羅斯軍隊交戰時陣亡，是已知首位在烏克蘭作戰喪命的美國公民。

卡布瑞拉（Rebecca Cabrera）告訴美國有線電視新聞網（CNN），她22歲的愛子坎塞爾25日在替一間軍事承包商工作時遇害；該承包商日前將他派赴烏克蘭。

卡布瑞拉說，兒子原本在田納西州擔任監獄矯正人員，烏克蘭戰爭2月底爆發前不久與這間私人軍事承包商簽約，之後同意前往烏克蘭。

她說，兒子想去烏克蘭，是因為他相信烏克蘭正在捍衛的價值，他想要參與其中遏制戰事，才不致讓戰事延伸到美國，美國的軍人也許就不必捲入其中。

卡布瑞拉說，兒子的遺體目前仍下落不明。

她說：「他們還沒找到他的遺體。他的同袍正試著尋找。我們還是希望他能回到我們身邊。」

她說，兒子3月12日飛往波蘭，隨後立即進入烏克蘭境內。她表示，兒子和幾個來自不同國家的男子並肩作戰。

美國當局尚未證實這些報導。美國國務院今天表示，國務院獲悉這些報導，正「密切關注局勢。出於隱私考量，我們沒有進一步的評論。」

「我們再度重申，鑑於目前活躍的武裝衝突，以及俄羅斯政府安全人員特別鎖定在烏克蘭境內的美國公民，美國公民不應前往烏克蘭，在烏國境內的美國僑胞應利用任何商業或其他私人地面運輸選項，在安全的情況下立刻離境。」

坎塞爾的遺孀布瑞妮（Brittany Cancel）向福斯新聞（Fox News）表示，他身後留下一名幼子，而她將丈夫視為英雄。

布瑞妮說：「我的丈夫確實在烏克蘭陣亡。他去那裡是想幫助人們，他一直認為那是他人生的首要任務。」

她說，坎塞爾志願前往烏克蘭，但也懷抱成為警察或消防員的志向。

美聯社報導，據信有數以萬計烏克蘭人在這場戰爭中喪命，另有其他來自美國的非戰鬥人員遇害，包括一名紀錄片製作人，他的座車在一處檢查哨遭遇攻擊，另有一名男子在排隊領取麵包時遭到殺害。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110430