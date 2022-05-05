歐洲多國齊聚華沙開會 籌措65億美元援助烏克蘭

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（中央社華沙5日綜合外電報導）波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，今天在首都華沙舉行一場為烏克蘭籌募資金的國際捐助者會議，籌措65億美元（約新台幣1920億元）來幫助飽受戰爭摧殘的烏克蘭。

這個會議目的在於幫助烏克蘭因應俄羅斯軍事侵略所造成的經濟和人道負面影響，由波蘭、瑞典以及歐盟執委會（European Commission）和歐盟理事會（European Council）的主席合作籌辦。

芬蘭、捷克、克羅埃西亞和其他國家都承諾要提供數百萬歐元，用於人道和軍事援助烏克蘭。

歐盟執委會透過聲明表示，歐盟執委會還承諾要提供2億歐元（約新台幣62億元）援助烏克蘭的流離失所民眾。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也透過視訊談話參與這場會議，他說法國今年對烏克蘭的整體金援將從17億美元增加到20億美元。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1110505