白俄羅斯總統：俄烏戰爭拖太久 會竭盡所能阻止

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（中央社明斯克5日綜合外電報導）白俄羅斯強人總統魯卡申柯今天接受美聯社記者面對面專訪時表示，他沒預期俄羅斯在烏克蘭的「軍事行動」拖這麼久，並宣稱他「竭盡所能阻止戰爭」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為俄國的軍事行動辯護時表示，他沒料到戰事會「這樣拖延」。

魯卡申柯在首都明斯克的獨立宮（Independence Palace）接受專訪時表示：「我對這個問題沒有深入到可以說（軍事行動）是否有按照計畫走，一如俄國人所說，或像我所感覺。我要再強調一次，我覺得這次的行動已經拖太久了。」

他也批評烏克蘭「向俄羅斯挑釁」，並堅稱白俄羅斯支持和平。

「我們斷然不接受任何戰爭。我們已經做的，以及現在正竭盡所能做的，就是避免發生戰爭。感謝你們，烏克蘭和俄羅斯之間已經展開談判。」

「不過，為什麼烏克蘭的領土事實上正在發生一場戰爭、軍事行動，人民生命垂危。為什麼烏克蘭對於這樣的談判不感興趣。」

魯卡申柯也說，動用核武是不被容許的行為，但他不知道俄羅斯是否有此計畫。

「不能接受使用核武，因為我們（國家）相連，而不是像美國隔了一個海洋。」

白俄羅斯軍方本週稍早宣布突發性演習，引發烏克蘭疑慮。然而，魯卡申柯今天向美聯社保證，這項演習不是要威脅任何人。」

「我們不是要威脅任何人，也不打算威脅，也不會威脅。此外，我們不能威脅，我們知道誰反對我們，所以在這裡發動某種衝突、某種戰爭絕對不符合白俄羅斯國家的利益。所以西方（國家）可以安心入睡。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110505