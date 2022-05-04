白俄羅斯若參戰 烏克蘭稱已準備妥當

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭國家邊防局發言人狄姆欽科今天表示，白俄羅斯武裝部隊如果加入俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動，基輔已準備妥當。

俄羅斯的親密盟友白俄羅斯宣稱，其軍隊今天起展開大規模演習，目的是測試其戰備狀態，且不會對鄰國構成威脅。

烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）說：「我們不排除俄羅斯聯邦可能在某個時間點利用白俄羅斯的領土、白俄羅斯共和國武裝部隊，來對付烏克蘭。」

他說：「因此，我們已做好準備。」他補充道，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏國已加強對白俄羅斯邊界的防禦。

俄羅斯是在與白俄羅斯舉行聯合演習後，發動入侵，這樣做讓它能調集更多部隊，至靠近烏克蘭邊界的地方。

與白俄羅斯相鄰的烏克蘭邊境地區，入侵初期遭到俄羅斯攻擊，如今俄羅斯攻擊集中在烏克蘭東部和東南部地區。

狄姆欽科說，烏克蘭也加強了與俄羅斯支持的聶斯特河沿岸地區（Transnistria）邊界的防禦，自從該地當局宣稱受到一系列攻擊以來，緊張情勢一直在升高。

烏克蘭官員對聶斯特河沿岸地區情勢表示擔憂，並譴責俄羅斯企圖將該地區拖入俄烏戰爭。莫斯科也表達了擔憂，宣稱正密切關注聶斯特河沿岸地區發生的事件。

美國駐摩爾多瓦大使羅格斯登（Kent Logsdon）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭以及他所稱俄國企圖用槍口重新繪製歐洲地圖的行徑，引起全世界極大關注。

但摩爾多瓦媒體報導，羅格斯登在摩國一次會議上稱，華盛頓未掌握到莫斯科想把戰事擴大到摩爾多瓦的證據，並指俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將輸掉這場戰爭。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110504