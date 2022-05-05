俄直升機入侵芬蘭空域 時間點敏感

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（中央社赫爾辛基4日綜合外電報導）芬蘭國防部表示，一架俄羅斯軍用直升機今天侵犯芬蘭空域。芬蘭目前正考慮申請加入北大西洋公約組織（NATO），並期盼能快速通關。

法新社報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天表示，赫爾辛基當局若提出申請，無論是單獨提出或是與鄰國瑞典一起提出，她都希望程序能愈快走完愈好。

根據芬蘭媒體報導，政府可能最快於接下來幾天做出決定。

最新幾次的民調顯示，俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭國會議員和民眾大多改變立場，轉而支持國家加入北約。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）預計本月12日宣布他個人在這項議題的立場。

芬蘭曾被俄羅斯帝國統治108年，1917年宣布獨立；二戰期間擊退蘇聯的入侵，但和平協議終究把多處邊界地區割讓給莫斯科。冷戰期間芬蘭維持中立，藉此換取蘇聯保證不藉機入侵。

瑞典方面，政府和國會預計於本月13日發布安全政策檢討書，包括有關成為NATO會員國的觀點。

芬蘭和瑞典考慮是否加入北約，用以嚇阻東鄰俄國的侵犯之際，專家團先前已示警，俄國恐對兩國發動干擾行為。

根據分析家說法，也有可能出現網路攻擊等敵對行為，但軍事攻擊的風險很低。

芬蘭國防部發言人告訴法新社，今晨入侵芬蘭空域的是一架俄國Mi-17直升機，闖進空域約4到5公里。

這是今年第2度發生俄羅斯飛機擅闖芬蘭空域的事件，上一次是在4月8日，一架隸屬俄軍的民用運輸機短暫越界。

而在瑞典方面，4架俄國戰鬥機3月初曾飛近瑞典位於波羅的海的戰略要地哥特蘭島（Gotland Island）；而4月29日，俄國偵察機則闖進瑞典邊界，接近該國南部的一處海軍基地。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110505