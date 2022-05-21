拜登簽署400億美元援烏經費 約半數用於支援烏軍

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美國總統拜登（前）已經簽署對烏克蘭提供近400億美元的援助。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經簽署對烏克蘭提供近400億美元的援助。

美聯社報導，目前人正在韓國訪問的拜登簽署了跨海收到的援助方案，其中約半數經費將用於支援烏克蘭軍隊。烏克蘭遭俄羅斯入侵將近3個月，華府正加緊腳步維持軍援烏國力道。

參議院19日以86票對11票，通過這項對烏克蘭的軍事、經濟和人道援助方案，這是美國至今規模最龐大的對烏援助方案，反對票都是由共和黨議員投下。

聯邦眾議院10日以368票對57票通過這項支出法案時，投下反對票的也都是共和黨籍議員。

拜登簽署這項補充支出法案後，美國將在未來5個月左右向烏克蘭提供支援，其中包括大約60億美元的裝甲車輛和防空預算。

美國在俄國侵略烏克蘭後同意援助烏國的總金額，已經遠超過500億美元。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110521