拜登簽署援烏「租借法案」 淺析法令背景及影響

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）9日簽署援烏抗俄新法，讓二戰時期的「租借法案」（Lend-Lease Act）「重生」。此法誕生背景為何？烏克蘭版新法又會對抗俄戰爭帶來什麼影響？

● 新舊版租借法案及歷史背景

拜登9日簽署的烏克蘭版「租借法案」全名為「2022烏克蘭民主防衛租借法」（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），該法可免除美國總統出借或出租軍事裝備給烏克蘭和其他東歐盟邦時，必須符合的特定要求（如租借以5年為限）。

至於舊版的「租借法案」則是1941年由時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）頒布。那時美國尚未準備加入二戰來對抗納粹德國、日本、義大利等軸心國，透過此法可加速美國對同盟國的軍事援助，讓美國成為「民主兵工廠」。

當年美國政壇盛行孤立主義，許多政治家和美國民眾擔心歐戰會拖累美國。小羅斯福要協助歐洲對抗法西斯，必須想方設法迴避華府強大的遊說勢力。

1939年他簽署了「中立法」（Neutrality Act），允許友好國家採購美國軍事裝備，再透過非美國船隻送到需要這些裝備的地方（即現購自運），緩緩讓美國脫離孤立主義。

然而小羅斯福面臨的阻力繁多。首先，1934年美國曾經立法，對於一戰期間曾拖欠美國貸款的國家（包括英國），在還債前不得協商進一步貸款。此外，美軍也強烈反對軍事補給英國，理由是英國若投降，美國裝備恐將落入德軍手中。

然而小羅斯福努力不懈，1940年先與英國簽署「驅逐艦換基地協議」（Destroyers for Bases），也就是美國以50艘老式驅逐艦為代價，租借紐芬蘭（Newfoundland）和加勒比海的英國海外領土99年，作為美國空軍和海軍基地。

1941年，小羅斯福領導下的美國通過「租借法案」，依法得提供英國和其他同盟國勢力軍事裝備，且不要求它們立即付款。美方的用詞不是「出售」而是「租借」，並承諾可延期付款且期限彈性，而且付款方式不限現金。

二戰結束前，美國出借的裝備金額約合491億美元，絕大多數是租借給大英國協，但也曾用於軍援蘇聯和中國對抗軸心國勢力。最後這些租借出去的裝備多半變成餽贈。

● 烏克蘭版租借法案的可能影響

5月9日是俄羅斯慶祝蘇聯戰勝納粹德國的「勝利日」，拜登選在當天簽署烏克蘭版「租借法案」，為拜登政府鬆開相關的繁文縟節，似乎象徵美國援烏抗俄行動還沒做到極致，如今還要加強援助。

反對此法的國會議員憂心，此法等於開了張空白支票給行政單位，讓他們能夠做除了運送核武到烏克蘭以外的所有事。

對某些人來說，租借法案證明美國不再只是援助烏克蘭並結束衝突，而是要藉此削弱俄羅斯。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前主張，美國希望消耗俄國到無法再規劃這類攻擊的程度，似乎印證了這種思路。

但拜登自己似乎也對現況沒為俄國及其總統蒲亭（Vladimir Putin）留退路表達憂心。在西方群起力挺基輔（Kyiv）的情況下，拜登正試著想辦法來為當前局勢解套。

不論美國背後意圖為何，美國將持續甚至擴大供應軍事裝備給烏克蘭，這是毋庸置疑的事。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110510