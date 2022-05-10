租借法案二戰曾援蘇聯 拜登簽新版助烏克蘭抗俄

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署新版「租借法案」（Lend-Lease Act），為加速向烏克蘭運送武器對抗俄羅斯鋪路。「紐約時報」報導，拜登此舉喚醒上個世紀為民主大戰的精神。

「租借法案」曾在第二次世界大戰期間援助英國，最後連蘇聯也是接受援助的盟國之一。

拜登在橢圓形辦公室簽署法案時說：「烏克蘭人每天都在為他們的生命而戰。戰鬥的代價不小，但屈服於侵略的代價更大。」

最初「租借法案」是在1941年3月頒布，當時美國官方在二戰期間仍保持中立，時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）藉著「租借法案」向英國運送武器和其他物資，因為英國基本上獨自面對納粹德國，後來還援助到其他盟國，包括蘇聯。

如今，俄羅斯成了新版「租借法案」協助對抗的國家，武器和裝備不是給俄軍，而是給對抗俄軍的烏克蘭。拜登簽署的新版「租借法案」名為「2022烏克蘭民主防衛租借法案」（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），將能減少行政上的繁文縟節，加速運送武器援助烏克蘭。

烏克蘭版「租借法案」上個月初在美國聯邦參議院獲得一致通過；月底在聯邦眾議院僅10名共和黨人投反對票。

「華盛頓郵報」報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）當時表示，小羅斯福昔日就是透過「租借法案」扭轉二戰局勢。

裴洛西說：「小羅斯福總統在1941年國情咨文中解釋說，民主本身受到…可怕的威脅，不僅在歐洲，還有在世界各地。他呼籲國會向我們的海外盟友伸出援手：加強他們的防禦，讓他們能夠戰勝法西斯主義的邪惡。」

拜登今天簽署法案時，身旁可見美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、民主黨籍的參議員卡定（Ben Cardin）與眾議員絲拉金（Elissa Slotkin），以及在烏克蘭出生的共和黨籍眾議員史帕茲（Victoria Spartz）。

拜登簽署的日期，正值俄羅斯慶祝「勝利日」紀念蘇聯二戰擊敗納粹德國77週年。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在之後的簡報會上說：「這一天應該是為了慶祝歐洲的和平與團結，在第二次世界大戰中擊敗納粹。（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）卻是在曲解歷史、改變歷史，或企圖改變歷史，應該說是為了他的無端且無理的戰爭辯護。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在推文表示樂見美國此舉，也提到昔日二戰對抗納粹德國。

澤倫斯基寫道：「今天（拜登）簽署租借法案是歷史性的一步。我相信我們將再次共同獲勝。我們將捍衛烏克蘭的民主，以及歐洲的民主，就像77年前那樣。」

「租借法案」與拜登要求國會批准追加330億美元提供烏克蘭安全、經濟和人道主義援助是不同的事。拜登上個月表示，持續提供資源協助烏克蘭抵抗俄羅斯，對美國「至關重要」。

拜登先前多次強調美國不會出兵、讓美軍進入烏克蘭打仗，但表示他的政府會盡一切所能對俄羅斯究責，而且只要俄羅斯持續攻擊烏克蘭，美國就會繼續向烏克蘭提供軍事援助。

國會未來幾週可能採取行動，批准對烏克蘭增援330億美元。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110510