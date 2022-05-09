蒲亭勝利日未提戰事進度 加拿大增援烏克蘭武器

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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭9日在勝利日閱兵演說，並未提及烏克蘭或戰事將持續多久。加拿大總理杜魯道8日訪問基輔，宣布提供新一批武器給烏克蘭。受困馬立波亞速鋼鐵廠的平民已全數撤離。

● 蒲亭勝利日閱兵演說 未透露侵烏戰爭將持續多久

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9日在莫斯科紅場發表勝利日閱兵演說，他在侵烏戰爭第75天發表的11分鐘演說中，未點名提起烏克蘭，也沒對目前戰事進展提出評估，並且未透露戰事還將持續多久。

蒲亭在紀念蘇聯二戰擊敗納粹德國77週年的勝利日閱兵，對著紅場上的俄羅斯軍人發表演說，他譴責所謂的外部威脅削弱和分裂俄羅斯，並一再重覆他對這次侵略行為提出的藉口：北大西洋公約組織（NATO）在俄國邊界製造威脅。

蒲亭指出，西方世界並不理會俄國的關切，他們有其他計畫，俄國必須及時展開特別軍事行動，這是唯一正確的決定。

● 杜魯道突訪基輔 宣布提供更多武器與裝備

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）8日拜訪烏克蘭首都基輔，他與烏國總統澤倫斯基會談後表示，俄羅斯總統蒲亭應為其在烏國「令人髮指」的戰爭罪行負責。

他同時宣布提供新一批武器與裝備給烏國，包括空拍機、衛星圖像、小型武器、彈藥和其他援助，以及為排雷行動提供資金。

杜魯道還說，加拿大正準備對40名俄羅斯個人與5個實體提出新制裁，包括俄國權貴，以及與俄國當局國防產業密切相關的人士。

加拿大總理杜魯道（左）8日拜訪烏克蘭首都基輔，會晤烏國總統澤倫斯基（右）。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

● 蒲亭：俄羅斯在烏克蘭軍事行動 無疑將達到成果

俄國總統蒲亭9日表示，莫斯科在烏克蘭的「特殊軍事行動」無疑將達到成果。俄國國防部另宣布，俄軍已摧毀烏克蘭東部一座美國製砲彈定位雷達站。

根據俄羅斯新聞社塔斯社（TASS）報導，蒲亭在紀念二戰戰勝納粹德國的閱兵典禮結束後表示：「所有的計畫正在實現，將會有所成果，這點毋庸置疑。」

● 烏軍：飛彈從克里米亞發射 攻擊烏南敖德薩地區

烏克蘭軍方9日表示，4枚高精準縞瑪瑙（Onyx）飛彈從俄羅斯掌控的克里米亞半島（Crimean Peninsula）發射，攻擊烏南敖德薩（Odesa）地區。烏國軍方並未提供其他細節。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）9日引述俄國副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）報導，俄羅斯擁有足夠的高精準飛彈及軍火，俄國武裝部隊足以完成上級指派的所有任務。

● G7矢言逐步淘汰俄羅斯石油 批蒲亭侵烏讓國家蒙羞

七大工業國集團（G7）8日承諾逐步減低對俄羅斯石油的依賴，並發表嚴厲聲明，指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭之舉讓國家「蒙羞」。

G7（包括法國、加拿大、德國、義大利、日本、英國、美國）的聯合聲明並未具體說明各國將做出哪些承諾，以停用俄羅斯能源。不過，這是透過削弱俄羅斯經濟來向蒲亭施壓行動的重要進展，同時也展現出國際社會在對莫斯科行動上的團結一致。

● 澤倫斯基：烏克蘭曾趕走納粹 今日也將戰勝俄國

在前蘇聯加盟國9日紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國之際，烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前正遭到俄國侵略的烏克蘭，不會讓莫斯科將當年勝利占為己有，並且將再度擊敗入侵勢力。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在錄影演說中表示：「我們今天慶祝戰勝納粹主義的勝利日（Victory Day）。我們的祖先與反希特勒聯盟中的其他國家攜手擊敗納粹主義，令我輩感到驕傲。」

他還點名目前正遭到俄軍控制的馬立波（Mariupol）、刻松（Kherson）和克里米亞半島。他說，二戰期間，這些地方的烏克蘭人將納粹德國的軍隊逐出。「我們當時贏了，現在也將得到勝利。」

● 亞速鋼鐵廠平民全撤離 抵烏克蘭札波羅熱

8輛搭載174名烏克蘭馬立波（Mariupol）平民的巴士，8日抵達烏克蘭掌控的札波羅熱（Zaporizhzhia），其中包括最後一批從亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離的40人。

這40人昨天從亞速鋼鐵廠撤離，但廠內仍有馬立波最後一批烏軍遭到俄羅斯軍隊圍困。

● 俄副總理訪馬立波 見市容殘破還喜稱「解放」

俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）8日造訪烏克蘭馬立波（Mariupol），成為俄國轟炸這座烏南港市數週以來，踏足此地的最高階俄國政府官員。

俄羅斯2月24日出動大軍攻打烏克蘭，4月21日宣布拿下馬立波這座濱臨亞速海（Azov Sea）的城市，但部分烏克蘭軍人仍死守市內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

胡斯努林在Telegram貼文寫道，他走訪馬立波與烏東沃爾諾瓦哈（Volnovakha）等俄軍「解放」的領土。他造訪馬立波的商港時表示，這座港口應用於接收重建建材。

● 德國聯邦議院議長訪基輔 商討武器援助與烏國入歐

德國聯邦議院議長巴斯（Baerbel Bas）8日訪問烏克蘭首都基輔，會見烏國總統澤倫斯基，雙方就武器援助與烏國加入歐洲聯盟（EU）相關問題進行討論，並共同紀念二戰受害者。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對巴斯表示，確保聯邦議院（Bundestag）批准向基輔交付重型武器，以協助烏國抵禦俄羅斯的攻擊，是國家的「首要任務」之一。他也要求巴斯與聯邦議院支持烏克蘭加入歐盟。

● 俄烏情勢掀憂 瑞典執政黨5/15宣布是否支持入北約

瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrats）9日表示，對於瑞典是否應申請加入北大西洋公約組織（NATO），該黨將於5月15日宣布自身立場。

過去數十年來，瑞典及芬蘭一直採取軍事不結盟政策，但根據民調，在俄羅斯侵略烏克蘭後，兩國輿論都出現變化，對於加入北約的支持度皆飆升。（編輯：張正芊/核稿：陳政一）1110509