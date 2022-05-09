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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄副總理訪馬立波 見市容殘破還喜稱「解放」

2022/5/9 12:56
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（中央社馬立波8日綜合外電報導）俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）今天造訪烏克蘭馬立波（Mariupol），成為俄國轟炸這座烏南港市數週以來，踏足此地的最高階俄國政府官員。

俄羅斯2月24日出動大軍攻打烏克蘭，4月21日宣布拿下馬立波這座濱臨亞速海（Azov Sea）的城市，但部分烏克蘭軍人仍死守市內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

在俄國政府內主管建設和都市發展的胡斯努林在Telegram貼文寫道，他走訪馬立波與烏東沃爾諾瓦哈（Volnovakha）等俄軍「解放」的領土。

「這些地區開始重回平靜生活，還有許多事情要做，我們會幫忙，特別是…提供人道援助。」

根據俄國國防部的紅星電視台（Zvezda TV），胡斯努林造訪馬立波的商港時表示，這座港口應用作接收重建建材之處。

這座港口位處克里米亞和烏東之間，是連接這兩個俄國占領區的重要樞紐。

莫斯科表示，在烏克蘭的行動目的是讓烏克蘭解除武裝，讓烏克蘭擺脫其稱為西方鼓動的反俄民族主義。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110509

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