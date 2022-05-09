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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/285

蒲亭勝利日閱兵演說 未透露侵烏戰爭將持續多久

2022/5/9 18:17（5/9 18:28 更新）
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俄羅斯總統蒲亭9日在莫斯科紅場的年度勝利日閱兵和慶祝活動發表演說。（路透社）
俄羅斯總統蒲亭9日在莫斯科紅場的年度勝利日閱兵和慶祝活動發表演說。（路透社）
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在莫斯科紅場發表勝利日閱兵演說，他在侵烏戰爭第75天發表的11分鐘演說中，未點名提起烏克蘭，也沒對目前戰事進展提出評估，並且未透露戰事還將持續多久。

美國有線電視新聞網（CNN）國際外交編輯羅伯森（Nic Robertson）指出，蒲亭（Vladimir Putin）今天在莫斯科紅場發表演說後，「幾乎沒有」訊息能解讀俄國計畫如何在烏克蘭戰爭中推展下去。他還說，蒲亭的演說並未讓人覺得俄國會放棄這場戰爭。

蒲亭在紀念蘇聯二戰擊敗納粹德國77週年的勝利日閱兵，對著紅場上的俄羅斯軍人發表演說，他譴責所謂的外部威脅削弱和分裂俄羅斯，並一再重覆他對這次侵略行為提出的藉口：北大西洋公約組織（NATO）在俄國邊界製造威脅。

蒲亭指出，西方世界並不理會俄國的關切，他們有其他計畫，俄國必須及時展開特別軍事行動，這是唯一正確的決定。

他還提到，烏東頓巴斯地區（Donbas）的志願軍和俄國軍隊正為他們的祖國而戰。他並承諾會幫助陣亡和受傷的俄軍官兵家屬。

「在決定祖國命運的時刻保衛祖國一向是神聖的。今天，你們為我們在頓巴斯（Donbas）的人民、為我們祖國俄羅斯的安全而戰。」

蒲亭聲稱這場戰爭是要對抗烏克蘭境內受納粹啟發的危險民族主義者，並一再將之和蘇聯在1941年遭到希特勒（Adolf Hitler）侵略時面臨的挑戰相比。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則表示，是俄羅斯在烏克蘭再現納粹主義。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），勝利日閱兵空中項目因為天候關係取消。

空中閱兵項目原本將有77架飛機飛越莫斯科紅場上空，紀念蘇聯二戰擊敗納粹德國77週年。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110509

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