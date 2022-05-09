蒲亭二戰勝利日演說 稱介入烏克蘭是為遏阻西方侵略俄羅斯

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俄羅斯總統蒲亭9日在莫斯科紅場的年度勝利日閱兵和慶祝活動發表演說。（路透社）

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在莫斯科紅場年度勝利日閱兵和慶祝活動發表演說表示，俄羅斯必須介入烏克蘭，因為西方國家「準備侵略我們的領土，包括克里米亞」。

蒲亭在紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國的勝利日（Victory Day）演說中指出，北大西洋公約組織（NATO）在俄羅斯邊界製造威脅，西方世界並不理會俄國的關切，他們有其他計畫，俄國必須及時展開特別軍事行動，這是唯一正確的決定。

他還提到，烏東頓巴斯地區（Donbas）的志願軍和俄國軍隊正為他們的祖國而戰。他並承諾會幫助陣亡和受傷的俄軍官兵家屬。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），勝利日閱兵空中項目因為天候關係取消。

空中閱兵項目原本將有77架飛機飛越莫斯科紅場上空，紀念蘇聯二戰擊敗納粹德國77週年。（譯者：劉淑琴/陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110509