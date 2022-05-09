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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/285

二戰勝利日蒲亭大閱兵 英防相批仿效法西斯主義

2022/5/9 22:02（5/9 22:27 更新）
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俄羅斯總統蒲亭9日在二戰勝利日閱兵並發表演說。（安納杜魯新聞社）
俄羅斯總統蒲亭9日在二戰勝利日閱兵並發表演說。（安納杜魯新聞社）
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在二次大戰勝利日閱兵並發表演說後，英國國防大臣華勒斯批評，這場閱兵中掛滿勳章的俄軍將領相當「荒謬」，蒲亭及他的將軍們正仿效法西斯主義。

法新社報導，在俄軍於烏克蘭遭遇重大挫敗之際，蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科紅場（Red Square）大閱兵並發表演說，慶祝蘇聯二戰勝利日（Victory Day）。

蒲亭演說時告訴軍隊，他們在烏克蘭作戰是捍衛「祖國」。他為俄國軍事行動找藉口，聲稱俄軍在鄰國烏克蘭執行「去納粹化」。

華勒斯（Ben Wallace）表示，他要「批評俄國將軍們的荒謬－－他們穿著整齊大禮服光鮮耀眼，身上掛滿沈重的勳章；蒲亭劫持了他們先人…擊退法西斯主義的驕傲歷史，他們全都是蒲亭的同謀」。

華勒斯指出，蒲亭和他的將軍們正仿效77年前的法西斯主義及暴政，他們對烏克蘭的侵略令俄國軍事歷史蒙羞。

他還說，烏克蘭很有可能擊敗俄軍，並呼籲蒲亭接受莫斯科當局長遠而言已經失敗的事實。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110509

俄羅斯總統蒲亭9日在莫斯科紅場的年度勝利日閱兵和慶祝活動發表演說。（路透社）
俄羅斯總統蒲亭9日在莫斯科紅場的年度勝利日閱兵和慶祝活動發表演說。（路透社）
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