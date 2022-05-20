美參院通過援烏400億美元 法案送交拜登簽署

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天同意對烏克蘭提供近400億美元的援助，將法案送交白宮予總統拜登（Joe Biden）簽署。烏克蘭遭俄羅斯入侵將近3個月，華府正加緊腳步維持軍援烏國力道。

路透社報導，參議院今天以86票對11票，通過這項軍事、經濟和人道援助方案，這是美國至今規模最龐大的對烏援助方案，反對票都是由共和黨議員投下。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在表決前說：「這是一項大型方案，將在烏克蘭人民為生存而戰時，滿足其龐大需求。」

他表示：「藉由通過這項緊急援助，參院現在可以對烏克蘭人民說：援助正在路上，這是真正的、重大的、能夠確保烏克蘭人戰勝的援助。」

聯邦眾議院10日通過這項支出法案時，投下反對票的也都是共和黨議員。法案接著在參院卡關，因為共和黨籍參議員藍德．保羅（Rand Paul）拒絕讓法案快速通過。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已呼籲議員加快腳步。他們致函國會領袖稱，軍方送武器給基輔（Kyiv）的資金到19日就不夠用了。

一旦拜登簽署這項補充支出法案，美國在俄國侵略烏克蘭後同意援助烏國的總金額，將遠超過500億美元。（譯者：楊昭彥）1110520