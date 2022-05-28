扭轉烏軍火力劣勢 美將援烏MLRS多管火箭

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國官員今天表示，拜登政府已批准派送長程多管火箭系統給烏克蘭，將極大幫助烏軍防衛烏東頓巴斯（Donbas）；目前俄軍在烏東加大攻勢，烏克蘭守軍壓力日增。

「華盛頓郵報」報導，美方最快下週宣布這項軍援。美方援助項目包括能一次齊射大量火力的MLRS多管火箭系統。

國務院官員透露，雖然部分白宮官員在國會山莊閉門簡報時憂心，射程可達數十甚至上百公里的MLRS可能被烏軍用於轟擊俄國境內，引發戰事重大升溫。但與會官員認為這樣的顧慮就交給基輔斟酌，美方只要不提供關鍵部件限縮火箭的最遠射程，就能控管風險。

根據美國陸軍資料，美軍多管火箭系統射程約70公里，而「陸軍戰術飛彈系統」（ATMS）更可打擊遠達300公里的目標。即便只給最陽春的多管火箭，也能讓烏軍的火力投送距離倍增；目前烏軍使用美援的M777榴砲，射程也不過約30公里。

「紐約時報」指出，美方援助方案還包含「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）；海馬斯是輪型車載多管火箭，射程數百公里不等，取決於發射的彈種。

海馬斯的卡車可攜帶6枚導引火箭彈或1枚較大的戰術彈道飛彈，能在發射後迅速變換陣地。發射箱採模組化設計，可快速安裝、射後丟棄，6枚火箭能幾秒內發射，優於俄軍所用的火箭系統。

俄、烏官員今天都證實，烏東節點城市利曼（Lyman）已淪陷，是本週第2個淪於俄軍之手的烏東中型城鎮。

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紐時指出，由於俄軍在烏東頓巴斯平原擁有火砲優勢，目前已快要攻下北頓內茨克（Sievierodonetsk）；北頓內茨克是盧甘斯克州的要城，也是目前烏軍手裡最東邊的城鎮。

被俄軍奪下的利曼地近戰略要道，附近有一條可通聯北頓內茨克、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的高速公路，將使烏軍補給受影響；烏軍另在24日撤出斯維特洛達爾西克（Svitlodarsk），以免遭俄軍包圍。（譯者：陳亦偉）1110528