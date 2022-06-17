烏克蘭將成歐盟正式候選國 實現仍有漫漫長路

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圖為位在布魯塞爾的歐盟總部。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）

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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天提案，建議讓烏克蘭成為歐盟正式候選國，兩個前蘇聯國家摩爾多瓦和喬治亞也獲得類似推薦。這是俄羅斯入侵烏克蘭帶來的重大政治轉變。

路透社報導，以下是烏克蘭、摩爾多瓦與喬治亞想要正式加入歐盟，一路上會遭遇的若干阻礙。

● 時間

儘管面對俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭成為正式候選國的提案顯示歐盟的戰略東移，但基輔或許得等上許多年，才能成為現有27個成員國的歐盟一分子。

烏克蘭將被要求進行經濟和政治改革，而且歐盟不太可能接受處於戰爭狀態的國家成為一員。

即使在承平時代，與烏克蘭人口數相似、同樣有著共產歷史的鄰國波蘭，從1994年申請加入歐盟，到2004年正式成為成員，過程也花了10年之久。

另一方面，土耳其在1999年取得正式候選國身分，至今依舊沒有加入歐盟的跡象。

隨著安卡拉當局與歐盟的關係惡化，加入歐盟的談判也隨之中斷。2016年國內發生政變未遂後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）強勢鎮壓異議者，以及其他種種作為，遭歐盟批評為侵害民主與法治。

此外，阿爾巴尼亞、波士尼亞、塞爾維亞、蒙特內哥羅、北馬其頓以及科索沃6個巴爾幹國家因為移民、組織犯罪以及缺乏相互共識，近年來加入歐洲聯盟的可能性也更加渺茫。

● 進程與改革

歐盟領袖將於6月23日及24日在布魯塞爾的峰會上討論烏克蘭正式成為候選國的提案，須經全體同意才能確定候選國身分。

一旦提案通過，基輔當局將開始與歐盟就所謂的35「章」進行談判，讓它的法律從金融、司法到氣候等主題領域與歐盟達成一致。

每當候選國在某一領域符合歐盟法規，1章就宣告結束，直到35章全都完成為止。

烏克蘭將被要求改革經濟、強化民主制度，包括打擊貪腐，也必須強化法律保護和從人權到市場競爭等一切紀錄。

● 政治意願

如果一切都完成，歐盟和烏克蘭就需要開始準備加入條約，需要經過烏克蘭、所有歐盟成員政府以及歐洲議會通過。

這意味著過程中總是可能因為政治因素受阻或是加速，就像目前的情況一樣。歐盟執委會已經走到提案讓烏克蘭成為正式候選國的地步，這在幾個月前根本無法想像。

近幾年來，荷蘭、法國和德國等國家一直對歐盟增加成員持反對意見。

不過烏克蘭已經贏得歐盟最有權勢的法國與德國的關鍵支持，法德領袖和義大利、羅馬尼亞領導人16日走訪基輔，宣布烏克蘭屬於「歐洲大家庭」的一分子。

歐盟上一次有大批成員加入是在2004年，當時8個前共產國家，包括波羅的海國家、波蘭和斯洛維尼亞加入歐盟。羅馬尼亞和保加利亞則在2007年加入。

克羅埃西亞於2013年成為最後一個加入歐盟的國家，但英國在2020年脫歐，成為首個脫離歐盟的國家。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110617