俄羅斯百餘年來首次外債違約 傳台灣投資人也受害

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（中央社倫敦27日綜合外電）根據媒體報導，莫斯科未在26日的最後期限內償付國際債券票息，俄羅斯爆發百餘年來首次外債違約，部分台灣投資人也成了苦主。

英國廣播公司（BBC）報導，莫斯科有錢支付一筆1億美元債券票息，且願意支付，但俄羅斯遭制裁，導致無法將這筆錢交到國際債權人手上。

克里姆林宮想方設法避免發生債務違約，這對國家聲譽是一大打擊。俄羅斯財政部長稱這是一場「鬧劇」。

這筆1億美元債券票息原本是在5月27日到期，俄羅斯說，這筆錢已送到歐洲清算銀行（Euroclear）。

然而，根據彭博報導，這筆錢卡在歐洲清算銀行，債權人迄今未收到款項。

根據路透社引述2名消息人士表示，有些持有俄羅斯以歐元計價國際債券的台灣投資人，今天仍未收到票息。

這筆錢未在到期日的30天內，亦即26日傍晚前入帳，因此被視為違約。

俄羅斯上一次外債違約是在1918年，當時在布爾什維克革命（Bolshevik Revolution）期間，時任新共產黨領導人列寧（Vladimir Lenin）拒絕償付俄羅斯帝國時期的外債。

俄羅斯上一次爆發債務違約是在1998年，時任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）任內爆發盧布危機，未能償付國內債券，但逃過外債違約。

俄羅斯入侵烏克蘭，遭到美國和歐洲聯盟（EU）施以制裁後，似乎就難逃違約的命運。

這些制裁措施切斷俄羅斯進入國際銀行網路的管道，而俄羅斯支付世界各地投資人的款項需經由國際銀行體系來處理。

俄羅斯政府曾表示，它希望準時支付所有項目，直到現在為止，都還算順利進行。俄羅斯規模約400億美元的債券以美元或歐元計價，當中海外持有人占約五成。

美國財政部對俄制裁條款的特別豁免在5月25日到期後，便不再延期。特別豁免措施允許投資人收到來自俄羅斯的債券票息。

克里姆林宮現在似乎也已經接受無法避免違約的命運，而在6月23日下令未來所有債務將透過俄羅斯一家銀行，亦即俄羅斯集保公司（National Settlement Depository）以盧布支付，即使合約載明應該以美元或其他國際貨幣支付。

違約對莫斯科來說僅為象徵性的打擊，對俄羅斯幾乎沒有任何立即性實質後果。

爆發債務違約的國家通常無法繼續在國際資本市場舉債募資，但俄羅斯遭制裁基本上已被排除在西方市場之外，無法借款。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1110627