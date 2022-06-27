美官員：G7將擴大對俄制裁 拍板設俄油價格上限

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（中央社艾爾莫城堡27日綜合外電報導）美國高級官員今天表示，七大工業國集團（G7）明天將誓言實行一系列新措施，透過協同行動對俄國加強施壓，並拍板對俄國石油設定價格上限的計畫。

路透社報導，這名美國官員在G7年度峰會場外簡報時說：「G7領袖的兩大目標是直接鎖定（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的金脈，尤其是透過能源取得的資金，並且將外溢效應，以及對G7經濟及世界其他地方的衝擊降到最低。」

路透社指出，西方制裁已重創俄羅斯經濟，這些新措施意在進一步剝奪俄國政府的石油收入。根據這名官員，G7成員國將與印度等其他國家合作，限制蒲亭可以繼續取得的資金。

這名官員還提及：「今晨關於俄國逾一世紀來首次（外債）違約的新聞，正好顯示美國與盟友及夥伴展開的強力行動，以及對俄國經濟產生的劇烈衝擊。」

G7決心在不加劇已飆升通膨的情況下，加強對俄國施壓。對俄國石油設定價格上限，可能衝擊俄國政府的銀彈，同時確實降低能源價格。G7成員國占全球經濟產出逾五成。

白宮在一份事實清單（Fact Sheet）中表示，G7領袖也將做出「前所未見的長期安全承諾，提供烏克蘭金融、人道、軍事及外交援助」，包括及時提供先進武器。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110627